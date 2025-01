Il recupero. Tra il Grosseto e il Seravezza finisce senza gol

Non si sono fatti male Grosseto e Seravezza Pozzi: il recupero della sfida di domenica rinviata preventivamente per vento e recuperata ieri pomeriggio, è finito in pareggio, 0-0.

La classifica non ha quindi evidenziato particolari scossoni: la squadra di Brando è di nuovo seconda in solitaria, a quota 36, i maremmani, hanno agganciato il Ghiviborgo a 34, premiati però dalla differenza reti. La Robur, fuori dalla griglia play off di un solo gradino, è al momento a -3 dalla seconda piazza e a -2 dalla terza, dove soggiorna la Fulgens Foligno (35). Tante, quindi, le squadre raggruppate in una manciata di punti e in lizza per i piani più alti della classifica, con un intero girone davanti. Discorso diverso per la capolista Livorno: 8 le lunghezze di vantaggio dei labronici sulle inseguitrici, un margine che inizia a essere piuttosto sostanzioso.