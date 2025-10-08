Il regolamento. In caso di parità dopo i 90 minuti si va ai rigori

Chi, tra Orvietana e Siena (allo stadio Luigi Muzi, fischio di inizio alle 15), riuscirà a qualificarsi ai sedicesimi di finale della Coppa Italia (in programma mercoledì 22 alle 15), affronterà la vincente della partita tra Follonica Gavorrano e Valmontone. Se i maremmani riuscissero nell’impresa, ci sarebbe quindi un revival della sfida disputata appena tre giorni fa.

Il regolamento della competizione prevede che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, vengano tirati i calci di rigore, per stabilire quale squadra potrà accedere al turno successivo. Le gare saranno uniche fino ai quarti di finale. Dalle semifinali, invece, la qualificazione si deciderà sulla distanza dei 180 minuti, con la partita di ritorno in casa della squadra che ha giocato fuori all’andata; se entrambe le squadre hanno giocato in casa o fuori all’andata, sarà un sorteggio a stabilire il campo.

A dirigere Orvietana-Siena sarà l’arbitro Vittorio Palma di Napoli (Leli e Brandimarte). I tifosi bianconeri che volessero seguire la Robur a Orvieto potranno acquistare il biglietto (tribuna laterale, chiuso il settore ospiti) direttamente allo stadio, al costo di 15 euro.