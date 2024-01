Il Renate è rinato: blitz a Vercelli. Terzo successo di fila, si guarda in alto

Il Renate è rinato, adesso è ufficiale. Non è un mero gioco di parole ma la realtà dei fatti, perché battere la quarta forza del girone sul proprio campo dove nessuno in questa stagione era riuscito ancora a farlo ha un significato preciso. Tesi avvalorata dal fatto che il blitz al “Piola“ di ieri sera contro la Pro Vercelli equivale alla terza vittoria di fila dei nerazzurri che sembrano oramai definitivamente fuori dal tunnel in cui si erano infilati nel girone di andata. Il cambio della guardia in panchina, un (forse) doveroso aggiustamento tattico, mettiamoci anche la pausa, i primi arrivi dal mercato, immediati a inizio gennaio per tamponare subito l’emergenza sono i pezzi di un puzzle che si sta ricomponendo come si deve.

Colombo parte con l’inedita coppia d’attacco composta da Bocalon e Paudice, tiene ancora in panchina per 90 minuti Bianchimano (entrerà solo nel finale un tonico Sorrentino), ma i gol pesanti li fa sempre lui, Luca Baldassin, che dopo appena 25 secondi nel secondo tempo sbuca, dietro a tutti, all’altezza del secondo palo e di testa spedisce in fondo al sacco il pallone crossato da Anghileri. Vero, il mercato, ma questa volta è lo “zoccolo duro” a mettere la firma sul successo che rilancia le pantere anche in chiave playoff. Nemmeno un mese fa si parlava di spauracchio playout. Non è una partita dalle emozioni forti quella di Vercelli. Vuoi il clima uggioso e la nebbiolina, ma Pro e Renate si pungono poco soprattutto nel primo tempo. L’incornata di Baldassin obbliga la squadra dell’ex Dossena a difendere l’imbattibilità casalinga, ma prima Nepi spreca una grande occasione, poi l’ingresso del fedelissimo Comi mette solo un poco in apprensione la difesa brianzola. Al 94’ il gran destro di Sorrentino obbliga Sassi a distendersi.