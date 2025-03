Il Renate ora mira alto: "A Lume per i playoff"

Non c’è solo il duello Padova contro Vicenza per il primato a tenere alta l’attenzione nel girone A di Serie C. Certo, tutto gira lì, la posta in palio è elevata, il campanilismo di più e di certo il successo del Renate contro la squadra di Andreoletti di mercoledì è destinato a lasciare un segno. Ma si battaglia anche in zona playoff con tante squadre in un fazzoletto di punti tra cui quella nerazzurra che scrollatasi di dosso ogni paura di finire impelagata nella seconda metà della graduatoria, ora può guardare verso l’alto.

Ed è con questa attitudine che scenderà in campo questo pomeriggio alle 15 a Lumezzane, a meno di 72 ore dall’impresa con la capolista. Ha toccato questi temi Luciano Foschi giovedì sera a Meda, li ha aggiornati il match-winner Michele Calì il giorno successivo al ritorno in campo per preparare la sfida in terra bresciana. "Me lo sentivo. Ero vicino a fare la mia migliore prestazione dell’anno. Sono contento di avere aiutato la squadra a raggiungere questo vittoria di prestigio, ma prima di tutto è stata la vittoria del gruppo". Il centrocampista, tra l’altro grande ex di turno avendo militato un paio di stagioni a Lumezzane, torna sugli obiettivi. "La salvezza era il primo da raggiungere, giusto che ora si guardi avanti. Bisogna ambire ai playoff e provarci fino alla fine a partire da Lumezzane, match da giocare con la fame giusta".

Lo aveva in un certo senso anticipato Foschi nell’immediato post Padova. "Ma già a 41 punti guardavo avanti! Se ho 10 punti di vantaggio sulla soglia playout è giusto avere quel briciolo di spavalderia per guardare chi ti precede e non chi ti segue. A 44 ancora di più. Ma questo non significa che bisogna perdere l’umiltà che ci contraddistingue. Anzi…". E si sprecano i paragoni col suo Lecco che, a fari spenti, poi salì in Serie B attraverso i playoff. Ma questa è tutta un’altra storia. Anacronistica per la realtà di Renate…