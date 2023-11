Il Riccione frena la corsa della capolista

Riescono a fermare la corsa della capolista le ragazze della Femminile Riccione. In casa del Meran le biancazzurre ribattono colpo su colpo a quella squadra che sin qui non aveva lasciato nemmeno le briciole alle avversarie (1-1). In vantaggio grazie alla rete realizzata da Edoci, le romagnole di mister Genovesio sono state riprese dal gol di Zipperle. Quell conquistato a Merano resta, comunque, un punto importante e non solo per la classifica. Un punto di grande fiducia che regala consapevolezza, contro la formazione più quotata del girone B. E, naturalmente permette al Riccione di restare incollato alla zona che conta della classifica. Del mezzo passo falso del Meran non ne hanno aprofittato le inseguitrici. Infatti, è finita con un pareggio la sfida tra Venezia e Sudtirol. Solo il trento ha fatto uno scatto in avanti deciso grazie al poker rifilato alla Triestina.

Serie C femminile. Girone B (8ª giornata): Perugia-Padova 2-3, Accademia Spal-L’Aquila 1-1, Chieti-Jesina 1-0, Condor Treviso-Venezia 1985 0-2, Meran-Femminile Riccione 1-1, Triestina-Trento 0-4, Venezia-Sudtirol 1-1, Vicenza-Villorba 1-2.

Classifica: Meran 22; Venezia 18; Trento, Sudtirol 17; Femminile Riccione 14; Jesina, Padova 13; Venezia 1985, Villorba, Chieti 12; Vicenza 7; Accademia Spal, Condor Treviso, Triestina 6; L’Aquila 5; Perugia 0.