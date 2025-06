Il riconoscimento in sala consiliare e al campo sportivo. "Laghese, cento anni di passione». Oggi grande festa con il paese

Si terranno oggi i festeggiamenti per i primi cento anni della Polisportiva Laghese. La manifestazione si aprirà alle 10 nella sala consiliare, si chiama "Cento anni di passione" e prevede l’incontro istituzionale col sindaco Cristian Bertarelli e l’assessore allo sport Giacomo Esposito. Poi al campo sportivo la proiezione storica di "Cento anni di passione", presso la sala polivalente della società. A seguire l’introduzione e la presentazione dell’evento della Polisportiva Laghese del presidente Fabrizio Bellini. L’appuntamento prosegue con gli interventi di Carlo Lorenzino Menegatti, Luigi "Marno" Palmonari e di Loris Gadda. Le conclusioni sono affidate al presidente della Figc regionale della Lega Nazionale Dilettanti Simone Alberici, a cui seguirà la premiazione con consegna di attestati e medaglie celebrative per le vecchie glorie laghesi e un ricco buffet. "Invito i cittadini, e in particolare tutti coloro che ne hanno indossato la maglia – dice il presidente Bellini – a stringersi attorno alla Laghese. Ricordo dal 1925 ad oggi si è chiamata Unione Sportiva Robur Foot-Ball Club, Unione Sportiva Desidero Rolfini, La Fortitudo e La Rinascita, Superga Laghese, Unione Sportiva Laghese, fino ad oggi in cui ci chiamiamo Polisportiva dilettantistica Laghese ed io sono orgoglioso e felice di presiederla".

c. c.