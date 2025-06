Il riconoscimento. Santa Maria, miglior scuola calcio della provincia

"Miglior scuola calcio della provincia di Firenze nella stagione sportiva 2024/2025". È il riconoscimento ricevuto dalla Polisportiva Santa Maria alla 13ª edizione del Premio Aiac Coverciano, a cura dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Firenze. A ricevere la targa al centro sportivo di Coverciano è stato il direttore sportivo Giuseppe Conti. "Questo riconoscimento è il frutto di un grande lavoro sia organizzativo, con una scuola calcio che vanta quasi 300 tesserati, che tecnico-tattico grazie all’impegno e la passione dei nostri tecnici che ogni giorno mettono in campo le loro competenze per la crescita dei ragazzi – commenta Conti –. Il premio è dedicato a tutti i bambini e i ragazzi che ogni giorno vivono la loro passione sui campi della polisportiva e a tutte le famiglie che ogni anno ci affidano i propri figli con grande fiducia per guidarli nella crescita calcistica e non solo". La ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare per il club gialloblù, riconosciuto per altro per il settimo anno di fila come Scuola Calcio di Terzo Livello. "Quella che si è appena conclusa è stata una stagione ricca di soddisfazioni, sia dal punto di vista dei risultati che sotto il piano della crescita individuale e collettiva – prosegue il ds gialloblu – Per quanto riguarda i primi gli Allievi Regionali hanno raggiunto un ottimo quarto posto arrivando poi fino alle semifinali di Coppa Toscana, con diversi giocatori che sono già stati contatti da squadre Juniores Regionali Èlite per il prossimo anno. Molto bene hanno fatto anche gli Allievi B, i Giovanissimi Provinciali - terzi in campionato ed eliminati ai quarti della Coppa Toscana – e i Giovanissimi B. Per quanto riguarda la Scuola Calcio, poi, fra tutti mi preme sottolineare l’avventura del gruppo 2015 al Torneo Lodigiani di Roma, dove hanno chiuso 23esimi sulle 54 squadre partecipanti".

Queste, però, non sono stati le uniche soddisfazioni. "L’accordo con l’Empoli intanto, ha portato una presenza costante dei tecnici azzurri sul nostro impianto per lavorare con i nostri istruttori e con i vari gruppi, tanto che alcuni bambini classe 2013 e 2014 sono stati selezionati per entrare a far parte della Scuola Calcio di Monteboro, e altri due nati nel 2018 lo faranno a partire da settembre – precisa Conti – mentre a turno tutte le nostre squadre giovanili si sono potute allenare al Centro Sportivo di Petroio in una sorta di scambio con la formazione Under 14 dell’Empoli che si è allenata settimanalmente a Santa Maria. Inoltre abbiamo concluso il progetto di due anni come area di sviluppo territoriale, che ha portato tecnici federali a cadenza bisettimanale nella nostra struttura per svolgere attività sul campo, incontri con lo psicologo e riunioni formative con i nostri tecnici". Infine, Conti porge anche lo sguardo al futuro. "Gli obiettivi principali saranno alzare l’asticella con gli Allievi Regionali, riprendere la categoria Regionale con i Giovanissimi e conquistarla con la Juniores".

Si.Ci.