Il ricordo. Il memorial Romiti al San Piero

Battendo ai rigori il Sarripoli, il San Piero si è aggiudicato il "Trofeo Piero Romiti". E’ l’esito del torno svoltosi...

di GIOVANNI FIORENTINO
20 settembre 2025
I vincitori del trofeo

Battendo ai rigori il Sarripoli, il San Piero si è aggiudicato il "Trofeo Piero Romiti". E’ l’esito del torno svoltosi nei giorni scorsi al Bastogi, organizzato dalla Virtus, e dedicato all’ex-difensore del club Piero Romiti scomparso a soli 42 anni nel 2023 lasciando la moglie Jessica a la figlia Camilla. Nato e cresciuto a Bottegone, si era trasferito a giocare per qualche anno in Valdinievole, salvo tornare non appena la Virtus aveva esternato l’intenzione di allestire nuovamente una prima squadra. E da difensore, ha giocato praticamente fino alla soglia dei quarant’anni: aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, quando i campionati si interruppero dopo poche giornate a causa della pandemia. Proprio nel febbraio di quell’anno emerse il male che alla lunga ha avuto la meglio. Il rapporto con gli ex-compagni di squadra non si è però mai interrotto, nonostante tutto. Poco prima di andarsene Piero ha a quanto pare scritto a tutti loro, in quello che a posteriori si è rivelato una sorta di messaggio d’addio.

E la Virtus Bottegone lo ha ricordato con un torneo che porta il suo nome: dopo la partita inaugurale ad inizio mese che ha visto sfidarsi tanti tra i suoi ex-compagni, la competizione vera e propria ha visto concorrere Virtus, Valenzatico, San Piero e Sarripoli. A spuntarla sono stati gli aglianesi, battendo 2-0 il Bottegone in semifinale e prevalendo anche sul Sarripoli. E Giani, il capitano del San Piero, ha ricevuto il trofeo dalle mani di Jessica, moglie di Piero. "L’obiettivo del torneo è quello di ricordare un amico ed una persona eccezionale com’era Piero – ha commentato Gabriele Biagiotti, dirigente del Bottegone – e vogliamo continuare a ricordarlo seguendo la sua passione".

