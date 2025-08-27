Il ricordo - Trofeo triangolare a Castelnuovo. Domani sera c’è il "Memorial Marigliani»

Giovedì 28 agosto, con inizio alle 19.30, allo stadio "Alessio Nardini", si svolgerà la seconda edizione del Memorial Giancarlo Marigliani (indimenticato giocatore e allenatore del Castelnuovo), con un triangolare cui parteciperanno Piazza al Serchio (Prima categoria) allenato da Edoardo Micchi, New Team San Romano Gramolazzo (Seconda categoria) dell’allenatore Emanuele Terni, Castelnuovo (Eccellenza) di Luigi Grassi.

"Durante la manifestazione – spiega il vicepresidente gialloblu Roberto Tamagnini – al piano terra dello stadio, ci sarà l’opportunità di cenare con pizza e bibita al prezzo di 15 euro. Per una maggiore organizzazione si chiede di prenotare direttamente all’ingresso o durante lo svolgimento delle partite".

Il Memorial è stato organizzato dagli amici e compagni di calcio di Marigliani, insieme all’US Castelnuovo che ha messo a disposizione lo stadio. Saranno presenti i figli, Patrizia e Stefano, con le loro famiglie e gli amati nipoti di nonno Giancarlo: Giulia, Luca, Sara e Martina; poi parenti e tanti amici e conoscenti.

"Giancarlo – ricorda il “ds” del Castelnuovo Antonio Nelli – è stato una “bandiera” del calcio gialloblu, militandovi, prima da calciatore e, poi, da allenatore e dirigente del settore giovanile. Gli appassionati della zona ricordano ancora con affetto e nostalgia il suo negozio di barbiere in Piazza Umberto, il luogo di ritrovo dove parlare di calcio".

Marigliani era stato il primo garfagnino a diventare calciatore professionista, nel 1960, nella Torres Sassari, in "C". Nel Castelnuovo ha vissuto le migliori annate, con 212 presenze e ben 50 reti in campionato, nonostante, per l’epoca, fosse un difensore: ma era bravissimo nella realizzazione dei calci di punizione. Per lui non faceva differenza un calcio di rigore o una punizione di "prima" dal limite.

Sicuramente era doveroso ricordarlo con un evento calcistico, lo sport a cui aveva dedicato una vita, insieme alla famiglia e al lavoro. Lo scorso anno il trofro lo vinse il Pieve Fosciana.

D. Mag.