Il Rimini aggiusta la difesa: "Ora siamo più solidi"

Tre punti in tasca e nessun gol subito. Queste le principali buone notizie arrivate dai novanta minuti con la Lucchese. Solo alla decima giornata di campionato il Rimini ha trovato una notte non perfetta, ma sicuramente più vicina alla perfezione rispetto al solito. Tanto da lasciare l’ultimo posto in classifica alla Fermana, anche se la situazione non è di certo ancora rosea. "Penso che non aver subito gol è davvero importante – dice subito il centrocampista biancorosso Christian Langella – Sin qui da quel punto di vista abbiamo avuto un po’ di problemi subendo tanti gol, ma ora si vedono dei progressi". Anche in mezzo al campo il Rimini ha girato meglio rispetto al solito. "Il mister ci aveva chiesto di giocare liberi di testa – racconta Langella al quale mister Troise ha affidato la regia in mezzo al campo – Questo non era facile vista la nostra posizione di classifica. Ma contro la Lucchese abbiamo giocato con personalità, uscendo spesso dal basso. Direi che come primo passo possiamo essere soddisfatti".

E sulla classifica... "Non essere più ultimi sicuramente aiuta dal punto di vista del morale – dice Langella – anche se ancora è decisamente presto per guardare la classifica. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e giocare ogni partita davvero già come se fosse una finale". La serata di Langella è stata impreziosita anche da quel rigore che il centrocampista si è procurato nell’area toscana. E che di fatto ha chiuso una partita che, se in bilico, avrebbe potuto fare dormire sonni meno tranquilli ai biancorossi. "Direi che non ci sono troppi dubbi sul fatto che quello fosse rigore – spiega – Mi sono inserito e il difensore mi ha dato una gomitata in faccia colpendomi sul labbro".

Rigore che Morra, impeccabile, ha trasformato in quel gol del raddoppio che, in pratica, ha steso definitivamente la Lucchese. Il Rimini ora è costretto a guardare subito avanti. Perché dietro l’angolo c’è già la trasferta sul campo del Sestri Levante, anche se ancora non è ben chiaro dove si giocheranno i novanta minuti contro i liguri. Infatti, la matricola Sestri da inizio campionato è costretta a traslocare da uno stadio all’altro cercando ospitalità. Ospitalità che sin qui i liguri hanno trovato sul campo della Carrarese, ma non è ancora ufficiale che la gara contro i biancorossi di lunedì sera si giochi allo Stadio dei Marmi.