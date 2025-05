Il Rimini alla scelta dell’allenatore. Bertotto e Greco i nomi nuovi

Voci che si rincorrono. Per il momento solo voci, ma già dalla prossima settimana potrebbero diventare qualcosa di più. Il Rimini continua a dare la caccia al nuovo allenatore, scremando il gruppo di papabili. Dalla lista del club di Piazzale del Popolo, infatti, dopo l’addio di Buscè, sembrano essere usciti Di Donato e Galloppa. Il primo dovrebbe restare sulla panchina del Team Altamura, il secondo potrebbe sedere presto sulla panchina del Carpi. Carpi che ha appena salutato mister Serpini. Poche prospettive la prossima stagione in biancorosso anche per Bigica che dovrebbe restare in orbita Sassuolo. Resta invece più che al centro dell’attenzione Chiappella. L’allenatore della Giana Erminio presto saluterà Gorgonzola e i suoi tifosi, ma alla sua porta c’è la fila di corteggiatori. Il Rimini un primo tentativo lo ha fatto da giorni, ma Chiappella attende una chiamata dalla serie B e per il momento chiude la porta alla C. I biancorossi non possono attendere all’infinito e così stanno sondando altri nomi. È il caso di Valerio Bertotto, ex selezionatore delle Nazionali di serie C, ex tecnico dell’Ascoli e nelle ultime due stagioni è stato seduto sulla panchina del Giugliano.

Quello di Bertotto è un profilo che piace in casa Rimini, proprio come quello di Leandro Greco. L’ex centrocampista di Genoa, Verona e Roma, ora allenatore, dopo una prima esperienza non fortunatissima sulla panchina dell’Olbia, la scorsa stagione ha guidato la Primavera del Frosinone. Due nomi nuovi sui quali provare a puntare, escludendo dalla lista, oltre a quelli già detti, anche mister Gorgone. Dopo la stagione tormentata sulla panchina della Lucchese, ma chiusa in gloria dal punto di vista sportivo, ora il tecnico vorrebbe provare a volare un po’ più alto, magari sperando in un salto di categoria. E anche in questo caso, proprio come per Chiappella, i biancorossi non possono attendere troppo.