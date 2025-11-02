Il Rimini crolla nel momento clou. Al Neri vince il Bra: ora è notte fonda

Rimini

(3-5-1-1): Vitali; Lepri, Bassoli (17’ st Ferrarini), Bellodi; Moray (1’ st Capac), Piccoli, De Vitis (17’ st Asmussen), Fiorini, Longobardi; Leoncini (34’ st Rubino); Boli (17’ st D’Agostini). A disp.: Gagliano, Fabbri, Petta, Contaldo, Madonna. All.: D’Alesio.

BRA (3-5-2): Franzini; Fiordaliso, De Santis, Sganzerla; Nesci (13’ st Cucciniello), Maressa, Brambilla, Tuzza, Pautassi; Minaj (36’ pt Di Biase), Sinani (23’ st Lionetti). A disp.: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Campedelli, Corsi, Chiabotto, Dimatteo. All.: Nisticò.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona. Assistenti: Fabio D’Ettorre di Lanciano e Valeria Spizuoco di Cagliari. Quarto ufficiale: Gabriele Sacchi di Macerata. Operatore Fvs: Emanuele Bracaccini di Macerata.

Reti: 37’ pt Di Biase, 43’ pt Sinani, 51’ st Asmussen.

Note - Spettatori 716. Angoli 4-0. Ammoniti: Fiordaliso, Bassoli, Longobardi, Ferrarini, Brambilla.

Il Rimini crolla nel momento in cui ci sarebbe stato bisogno di stringere i denti. Nel faccia a faccia con il Bra la squadra di D’Alesio non solo non punge, ma non riesce nemmeno a difendersi con il solito ordine. Con il solito coraggio. Dando l’impressione di essere particolarmente scarica. D’Alesio a sorpresa gioca praticamente senza attaccanti di ruolo. Fuori Capac e D’Agostini. Dentro Boli con Leoncini a supporto. Per il resto nessuno stravolgimento, anche perché il tecnico abruzzese non ha non può contare su troppe alternative. La partenza è carica di buona volontà. Come sempre. Ma anche dei soliti limiti che, partita dopo partita, iniziano a diventare un peso insostenibile. Il gol è un problema per la squadra di D’Alesio che si butta in avanti a testa bassa, ma in fin dei conti senza fare mai paura a Franzini. Il colpo di testa di Longobardi, poi quello di Boli.

Tutto qui. Non che il Bra faccia molto di più. I piemontesi contengono, ma quando c’è da andare al sodo lo fanno eccome. Nisticò deve guardare la panchina prima del previsto. Dopo 36 minuti Minaj alza bandiera bianca per infortunio.

Dentro Di Biase. Che dopo appena un giro di lancette batte Vitali, dopo un batti e ribatti nell’area riminese. Mai cambio fu più provvidenziale. Il Rimini perde il controllo della situazione. E dopo appena sei minuti il colpo del ko. Cross da destra di Nesci e stoccata vincente di Sinani. Notte fonda per la squadra di D’Alesio. Che l’allenatore cerca di correggere nella ripresa spedendo subito in campo Capac. Poi dentro anche D’Agostini e Ferrarini. Ma i biancorossi una vera reazione non ce l’hanno mai. Al Bra non serve molto per tenere a bada gli avversari. Basti pensare che l’uomo più pericoloso nell’area piemontese è sempre e solo Lepri. Poi il gol di Asmussen nel sesto minuto di recupero. Troppo tardi per pensare di arrivare almeno a quota zero in classifica. Forse nella peggiore delle gare del Rimini di questa stagione. Ma, in fondo, vista la situazione, è pure comprensibile.