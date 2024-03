Il Rimini è a terra: terzo ko di fila. Salto di qualità ancora rimandato

Rimini

0

Sestri Levante

1

(4-2-3-1): Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli, Semeraro (17’ st Garetto); Megelaitis, Langella (17’ st Delcarro); Lamesta (31’ st Capanni), Cernigoi (10’ st Ubaldi), Iacoponi (10’ st Malagrida); Morra. A disp.: Colombi, De Lucci, Quacquarelli, Sala, Rosini, Lepri. All.: Troise.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno (42’ st Grosso); Parlanti, Raggio Garibaldi (21’ st Sandri), Candiano; Clemenza (42’ st Fossati), Forte, Gala (37’ st Andreis). A disp.: Balducci, Raspa, Troiano, Omoregbe, Schirru, Matteucci, Vaughin. All.: Barilari.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa. Assistenti: Andrea Maria Masciale di Molfetta e Salvatore Nicosia di Saranno. Quarto ufficiale: Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta.

Rete: 26’ pt Pane.

Note - Spettatori 2.700: 2.199 abbonati e 501 paganti. Angoli 7-4. Ammoniti: Cernigoi, Langella, Delcarro, Furno, Tofanari, Gorelli. Recupero: 1’ pt e

E sono tre. Di fila. Tutte dolorosissime. Il Rimini quando è chiamato al salto di qualità non risponde mai presente. E non lo fa nemmeno con il Sestri Levante che al ’Neri’ si presenta con sulle spalle il peso di quattro sconfitte consecutive. Ci pensano i biancorossi a rianimare i liguri risprofondando nello sconforto, a secco da tre gare tra coppa e campionato. C’è Colombo e non Colombi, a sorpresa e presumibilmente per un calcolo di under. Iacoponi è preferito a Garetto e Cernigoi a Malagrida.Il Rimini non gira. Non rischia granché, ma non produce nemmeno granché. Almeno fino a quando, un pizzico più tardi del solito, come da peggiore tradizione, non subisce il gol che consegna il vantaggio al Sestri Levante. Cross dalla bandierina, Pane di testa salta più in alto di tutti, sfruttando un’uscita non esattamente puntuale di Colombi e dice 1-0 per i liguri. La reazione che produce il Rimini non porta pericoli alla porta dell’ex Anacoura. Se non un tiro velenoso di Iacoponi che spaventa i liguri, ma non troppo.

La ripresa non regala di meglio. Nonostante qualche piccola rivoluzione negli uomini. Con Ubaldi che prende il posto di Cernigoi dopo dieci minuti e Malagrida quello di Iacoponi. I biancorossi rischiano più volte di subire il colpo del ko. Ci vuole il guizzo di Colombo per salvare su Forte. Ci vuole la traversa, per due volte (clamorosa quella colpita da Forte al minuto 20) a salvare il Rimini. Che riesce a mettere insieme una sola vera occasione pericolosa, con Ubaldi, di testa. Anacoura c’è. Poi ci sono ancora pali e traverse, ma niente gol. Né da una parte, né dall’altra. La squadra di Troise si affida a una punizione battuta da Morra che si stampa sull’incrocio dei pali. I liguri colpiscono l’ennesimo legno di serata con una punizione battuta da posizione defilata da un altro ex di serata, Sandri. Finisce così, tra i mugugni del ’Neri’. I tifosi non possono gradire, ma di certo nemmeno Troise che ai suoi chiede sempre un salto di qualità che non arriva mai.