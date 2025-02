Il Rimini è guarito dalla ‘pareggite’. Parigi e Cioffi stendono l’Ascoli

Rimini 2 Ascoli 0 (5-3-2): Colombi; Cinquegrano (40’ st Gorelli), Bellodi, De Vitis (1’ st Megelaitis), Lepri, Longobardi; Malagrida (15’ st Garetto), Langella, Fiorini (8’ st Conti); Parigi, Gagliano (8’ st Cioffi). A disp.: Vitali, Ferretti, Falbo, Lombardi, Piccoli, Leonardi, Ubaldi. All.: Buscè.

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Curado, Adjapong (36’ st Tremolada); Baldassini (1’ st Maurizi), Odjer, Varone; Silipo (16’ st D’Uffizi), Corazza (36’ st Forte), Marsura. A disp.: Livieri, Zagaglia, Cosimi, D’Amore, Caucci; Maiga Silvestri, Bando, Bertini, Re, Ciabuschi, Gagliardi. All.: Cudini.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola. Assistenti: Alessandro Cassano di Saronno e Gennantonio Martone di Monza. Quarto ufficiale: Antonio Spera di Barletta.

Reti: 13’ st Parigi, 35’ st Cioffi (rig.).

Note - Spettatori 2.645: 640 paganti e 2.005 abbonati. Angoli 9-0. Ammoniti: Odjer, De Vitis, Malagrida, Curado, Raffaelli. Espulso: 45’ pt Marsura. Recupero: 3’ pt e 5’ st.

Per il primo brindisi del 2025 c’è voluto un po’, ma è tutto meritato. Il Rimini torna a vincere dopo due mesi e lo fa al ’Neri’, contro una diretta concorrente, l’Ascoli, e all’inizio di otto giorni importanti e complicati. Buscè, a dispetto delle dichiarazioni della vigilia, risparmia più di qualcuno pensando alla partita di martedì in Coppa Italia contro il Trapani. Megelaitis e Falbo, così, stanno con lui in panchina. Almeno inizialmente. Proprio come Garetto e Cioffi che il tecnico risparmia già da più di qualche match. In difesa ritorna solo De Vitis, al centro, a guidare il gruppo. In attacco c’è Parigi e con lui Gagliano.

Rimini-Ascoli è subito viva. I primi squilli subito con Odjer e Silipo da una parte, Parigi e Gagliano dall’altra. Battaglia con i soliti legni per i biancorossi. Che iniziano il duello con Langella nel primo tempo. La traversa trema e Raffaelli è salvo. La squadra di Buscè inizia a prendere sempre più campo, pur riuscendo a inquadrare a fatica la porta di Raffaelli. Ma a un soffio dall’intervallo c’è l’episodio che poi farà girare la partita. Marsura non usa le maniere dolci su Langella e il direttore di gara non le usa con lui. Rosso diretto e partita finita per l’esterno dei marchigiani. Così, i biancorossi possono giocare un tempo intero con un uomo in più. Cosa non da poco. Buscè alla coppa di martedì ci pensa anche nell’intervallo. Ma non solo a quella. Per non correre il rischio che De Vitis, già ammonito, potesse fare la fine Marsura, lo lascia nello spogliatoio. C’è Megelaitis, risparmiato in avvio e ora utile come il pane.

Dopo otto minuti è anche il momento di Conti (per Fiorini) e Garetto (per Malagrida). A stappare la partita, poi, ci pensa Parigi. Il suggerimento di Conti da destra è un invito da non rifiutare. Controllo e girata di destro vincente. Come a dire, se qualcuno a Parigi ci pensa, lui non delude. Adesso c’è solo il Rimini. La squadra di Cudini, sotto di un uomo, non ha la forza nemmeno di ribattere colpo su colpo. Fino a quando non arriva il colpo del ko. Cinquegrano viene steso in area da Varone. Un ’calcione’ che non passa inosservato. L’arbitro segna il dischetto e lì c’è gloria anche per Cioffi. Partita in ghiaccio, la quarta vittoria quest’anno al ’Neri’.