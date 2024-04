Il Rimini e il mal di trasferta. C’è un trend negativo da invertire

Il Rimini lo sa. I suoi playoff passeranno dalle gare lontano da casa. Non esattamente una buona notizia per i biancorossi che in questa stagione, a distanza di chilometri dal ’Romeo Neri’, molto o pochi che fossero, hanno sempre inciampato qua e là. Ma il calendario ora impone di riuscire a mettere in tasca punti pesanti in viaggio. Tre gare al termine del cammino che tutte le squadre del girone B compieranno e il Rimini due le dovrà giocare in trasferta: a Carrara e a Gubbio per l’ultima fatica in campionato. In mezzo il match casalingo contro la Virtus Entella. I numeri non sono di buon auspicio, ecco perché la squadra di Troise è chiamata a invertire la tendenza in extremis. Tre le gare vinte in viaggio in questa stagione: a Vercelli contro il Sestri Levante nel girone d’andata. Poi a Recanati e ad Ancona in quello di ritorno. Ai nove punti a pancia piena vanno aggiunti cinque pareggi, quelli in casa di Pescara, Olbia e Vis Pesaro all’andata. E di Juventus Next Gen e Perugia al ritorno. Per un totale di 14 punti messi al sicuro. Peggio nel girone B sono riuscite a fare soltanto Olbia, Recanatese, Fermana e Ancona con i sardi in maglia nera (6 punti). Gli altri 33, per raggiungere quota 47, cioè i punti attuali raccolti, il Rimini si è affidato sempre al sintetico di casa e al calore dei tifosi amici. Naturalmente a fare la differenza sono stati, oltre alle prestazioni non sempre all’altezza della situazione, i numeri che raccontano gol segnati e gol subiti. Perché la facilità avuta nel superare il portiere avversario al ’Neri’ (con 34 gol realizzati quello del Rimini è il secondo miglior attacco casalingo del girone, subito dietro a quello del Cesena a quota 41) i biancorossi non l’hanno avuta in trasferta. Solo 17 centri con 27 gol subiti, 7 in più rispetto a quelli in cui capitan Colombi e compagni hanno fatto passare gli avversari in casa. Ora, con Carrarese e Gubbio, in viaggio, il Rimini si troverà a fare i conti con due squadre che hanno, o avranno nel caso degli umbri, presumibilmente i playoff già in tasca. Ma che di certo punteranno a raggiungere il miglior piazzamento possibile in vista della corsa spareggi. Di certo lo farà la Carrarese che domenica, dopo il poker mal digerito contro la Recanatese, non farà sconti.