Il Rimini e la fideiussione fantasma. Gaiofana, corsa contro il tempo

Dietro l’angolo la gara con il Pineto sabato in Abruzzo, ma anche un’altra scadenza. A fine mese il Rimini dovrà mettere in conto una dose di euro per pagare una rata dell’Iva che era stata rateizzata. Un altro step non di poco conto aspettando quello del 16 ottobre in cui dovranno essere pagati gli stipendi ai tesserati del mese di agosto. Mentre della fideiussione extra budget, quella che permetterebbe al Rimini di rimettere in sesto la sua rosa di giocatori, ancora nemmeno l’ombra. Fideiussione promessa a più riprese da Giusy Anna Scarcella. Ma le parole se le porta via il vento e questo ormai in piazzale del Popolo è cosa nota negli ultimi mesi. Scadenze e fideiussioni da depositare che comunque, c’è da dirlo, sono all’ordine del giorno (o dovrebbero) per chi decide di acquistare una squadra di calcio. Cosa che non sembra essere affatto chiara alla nuova proprietà del Rimini.

Capitolo Gaiofana. Lontano, ma non troppo, dal ’Neri’ c’è un’altra partita importante che si sta giocando su più tavoli. È quella legata al centro sportivo in gestione (a ristrutturazione completata) alla Responsible sul quale da giorni ’vigila’ il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Anche se da casa Petracca nessuno si è degnato di far sapere per quale motivo e a quale fine. Intanto, ieri l’assessore allo Sport Michele Lari in consiglio comunale ha risposto a un’interrogazione della Lega. Lari ha spiegato che la scadenza dei lavori è fissata per contratto al prossimo 19 dicembre, salvo eventuali proroghe, per non incorrere nelle penali previste. Anche se il termine ultimo è quello del 31 marzo per rispettare i tempi del Pnrr. Dopo un’interruzione dei lavori ritenuta "arbitraria", prosegue Lari, il Comune ha inviato una diffida al concessionario responsabile e il cantiere è ripartito il 15 settembre. Ha inoltre chiesto un cronoprogramma aggiornato su cui Palazzo Garampi effettuerà controlli settimanali. Per qualsiasi "colpa e ritardo", che comporti la perdita dei fondi Pnrr, chiosa l’assessore, "faremo i passi necessari e al momento, aggiunge, le lavorazioni sono al 32%-35%. La concessione non può essere ceduta, anche se ci sono altre vie come l’acquisto di quote o la cessione di ramo d’azienda. Tuttavia al momento non è pervenuto nulla e le parole della proprietà Building del Rimini Calcio non trovano conferme".