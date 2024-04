Il Rimini frena a Lecco. Non basta il gol di Giometti

In vantaggio nel primo tempo con il solito Giometti, la Primavera 3 del Rimini si è lasciata riprendere nella ripresa da Vismara, autore del gol che ha consegnato un punto al Lecco lontano dalla Romagna (1-1 il finale). I biancorossi mettono, così, in tasca un punto che li porta a quota 29 in classifica, alle spalle, e staccati di un solo punto, della coppia formata da Fiorenzuola e Pro Patria e in una zona della classifica nella quale non c’è più molto da chiedere a questa stagione. Tutto questo quando mancano solo novanta minuti al termine della stagione regolamentare. Che per il Rimini si chiuderà sabato in casa contro la Pergolettese.

Rimini: Cerretani, Dipollina, Ciavatta (41’ st Mini), Tamburini, Brisku, Cherubini, Torino (23’ st Capicchioni), Fontanelli (13’ st Volonghi), Giometti (41’ st Paganini), Rubino, Papa (13’ st Urciuoli). A disp.: Di Ghionno, Madonna, Innocenti, Imola. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (25ª giornata): Modena-Olbia 4-0, Carrarese-Arzignano Valchiampo 1-0, Fiorenzuola-Pro Vercelli 1-2, Pergolettese-Pro Patria 1-6, Pro Sesto-Lucchese 1-0, Lecco-Rimini 1-1. A riposo la Triestina.

Classifica: Modena 55; Triestina 42; Pro Sesto 40; Pro Vercelli, Pergolettese 38; Olbia 31; Fiorenzuola, Pro Patria 30; Rimini 29; Lecco 25; Arzignano Valchiampo 24; Carrarese 18; Lucchese 13.