Il Rimini frena al ’Neri’. Al Fiorenzuola basta un gol

La Primavera 3 del Rimini frena sul sintetico del ’Romeo Neri’. Il Fiorenzuola si prende tutto. Agli emiliani basta il gol realizzato da Binelli dopo appena 12 minuti per vincere in Riviera e superare i biancorossi in classifica raggiungendo la Pro Patria. La corsa del Rimini, quella che aveva permesso ai biancorossi di mettere al sicuro nove punti nelle ultime tre gare, si ferma inaspettatamente in casa. La squadra di Brocchini resta ferma a quota 22, appena sotto di un punto da Fiorenzuola e Pro Patria e con un solo punto di vantaggio dall’inseguitrice Arzignano Valchiampo.

Rimini: Cerretani, Diotallevi (1’ st Mini), Ciavatta, Nastase (41’ st Urciuoli), Tamburini, Volonghi (16’ st Rubino), Papa, Fontanelli (18’ st Di Pollina), Giometti, Satalino, Cherubini (41’ st Torino). A disp.: Sammarini, Zighetti, Madonna, Paganini, Capicchioni, Bacchiocchi, Cesarini, Sposato. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (20ª giornata): Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 2-4, Olbia-Lucchese 3-1, Pergolettese-Modena 1-6, Pro Patria-Pro Sesto 3-2, Rimini-Fiorenzuola 0-1, Triestina-Lecco 1-4. A riposo la Carrarese.

Classifica: Modena 47; Pergolettese 36; Pro Sesto 35; Pro Vercelli 31; Triestina 30; Olbia 24; Pro Patria, Fiorenzuola 23; Rimini 22; Arzignano Valchiampo 21; Lecco 20; Lucchese 12; Carrarese 9.