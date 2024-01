Il Rimini ha bisogno di una scossa. Ma con la Torres serve un’impresa

Affrontare la seconda della classe con tre sconfitte sulle spalle e un mercato di riparazione a rilento con cui fare i conti non è cosa semplice. Deve parare i colpi da più parti Emanuele Troise pensando alla gara che il suo Rimini oggi giocherà contro la Torres. Gara complicata, lo dice la classifica. Lo sussurra un avversario che è in piena corsa verso la B e che in qui ha perso una sola partita. Numeri di lusso quelli della Torres, numeri che vanno in altalena quelli di un Rimini che non riesce a fare mercato e che ultimamente si ritrova a fare i conti con vecchi fantasmi. "I numeri della Torres – bada al sodo l’allenatore dei biancorossi – la dicono lunga sulle potenzialità di una squadra che, forse anche contro ogni aspettativa, ha trovato l’alchimia giusta e sta dimostrando di tappa in tappa di essere molto forte sotto tutti i punti di vista". Insomma, numeri o non numeri, scattare una fotografia alla Torres di questa stagione è semplice. Lo è meno riuscire a fare mettere in posa Colombi e compagni capaci di un filotto di nove risultati utili in campionato, ma anche di periodi di buio prolungati. "Dobbiamo avere, anche oggi che le cose sono un po’ più complicate, il giusto equilibrio – prova a non mettere troppa pressione ai suoi Troise – Dobbiamo ritrovare quell’armonia che ci ha permesso, ed è stato dimostrato, che possiamo essere competitivi contro tutti. E non vediamo l’ora di confrontarci con un avversario molto forte". Certo è, e Troise non lo nasconde, che a questo punto del mercato essere ancora al palo dal punto di vista dei ritocchi, non aiuta.

"È evidente che me lo auguravo qualcosa in più a questo punto del mercato – dice – ma è anche vero che sono molto partecipe perché i dirigenti mi permettono di avere dei confronti costanti. E quindi comprendo le difficoltà di questo periodo nel quale tutti stiamo cercando di chiudere il prima possibile le trattative. Per un allenatore, ovviamente, prima si mette la parola fine e meglio è". Ovvio. Ma per ora non resta che cercare di tornare quelli di qualche settimana fa e il tecnico del Rimini mette a fuoco i problemi. "Di sicuro un dato che salta all’occhio – spiega ripensando agli ultimi 270 minuti senza punti – al di là di quelle che sono state le prestazioni, è quello sulla gestione della palla e soprattutto della cattiveria e lucidità nell’ultimo quarto. Questo ha differenziato i due periodi".