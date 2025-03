Il Rimini mette un altro mattone. Colombi rinnova fino al 2027

In molti lo aspettavano. E ieri è arrivato. Simone Colombi indosserà la maglia del Rimini fino al 2027. Così, con il rinnovo del contratto per altre due stagioni, il capitano e portiere bergamasco, giura amore alla maglia a scacchi. Un amore sbocciato poco più di un anno fa e che con il tempo si è consolidato. Colombi in Piazzale del Popolo c’è arrivato nel mese di ottobre del 2023. In una situazione complicata per lui, svincolato dopo il fallimento della Reggina. In una situazione complicatissima per il club della presidente Stefania Di Salvo che a Rimini, in quel periodo, ci aveva appena messo piede, e sul campo la squadra non era affatto pronta al decollo.

Nei mesi successivi Colombi il muro lo ha alzato davvero e insieme ai compagni ha contribuito alla costruzione di un Rimini poi capace non solo di conquistare i playoff. Ma anche di spingersi fino al secondo turno. Fascia da capitano al braccio per il numero uno sceso in C dalla B è iniziato un percorso fatto di parate e pacche sulle spalle ai compagni. Da vero leader. Ieri la firma sul rinnovo, dopo 64 gare a difendere i pali biancorossi. E in un momento non particolarmente semplice per il portiere bergamasco, chiuso in infermeria a smaltire un problema muscolare. Ne avrà ancora per qualche settimana, sapendo che chi va in campo al suo posto terrà la porta del Rimini al sicuro anche in sua assenza.

Il rinnovo di Colombi arriva dopo quelli, nell’ordine, di Garetto, Megelaitis e Langella, tutti giocatori che il club biancorosso non ha intenzione di farsi scappare. Una sorta di base solida dalla quale ripartire, anno dopo anno, magari anche aumentando i giri degli obiettivi stagionali.

Intanto, ancora per un po’, Colombi osserverà i compagni dalla tribuna. Lo farà sabato al ’Romeo Neri’, tifando i compagni nel match più difficile dell’ultimo periodo. Perché in Romagna arriverà la Ternana seconda della classe (ancora in piena corsa per il primo posto ora della Virtus Entella) e sul sintetico di casa servirà il miglior Rimini della stagione per pensare di frenare la squadra di mister Abate. I biancorossi ci proveranno a dare un’altra spinta alla classifica e un’altra gioia al loro capitano.