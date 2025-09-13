Il Rimini non getta la spugna. D’Alesio: "Mi fido della squadra"

Un punto conquistato in tre gare e alla quarta, oggi, il Rimini proverà a cancellare un’altra parte di quella amara penalizzazione in casa del Pontedera. Ancora una volta mister D’Alesio potrà contare su una truppa di giovanissimi. Perché il mercato era e resta fermo considerando che il club di Giusy Anna Scarcella non può sforare il milione di euro di budget non avendo depositato la fideiussione integrativa. Insomma, da un mese a questa parte l’unica cosa che si è mossa in Piazzale del Popolo sono i dirigenti. Un via vai senza fine. Ma di giocatori a sostituire quelli ceduti in massa l’ultimo giorno di mercato, nemmeno l’ombra. Prova a non pensarci mister D’Alesio. "In questo momento dobbiamo tenere botta, dobbiamo capire come si sta cercando di andare avanti – dice con il solito ottimismo – Quello che posso dire è che si sta cercando di rimettere ordine. I ragazzi in questo momento hanno un grande disordine perché veramente hanno passato qualcosa di tosto, ma sto vedendo anche da parte della società la voglia di cercare di aggiustare quello che non ha funzionato finora". Poi sul Pontedera che in tre gare ha messo insieme un solo punto, quello conquistato lo scorso turno sul campo del Pineto (poi due sconfitte con Torres e Arezzo). "Ci aspettiamo una partita molto tosta – dice il tecnico dei biancorossi, anche lui giovanissimo – I toscani hanno un modo di giocare molto organizzato, soprattutto nella fase di non possesso bassa. Quindi ci aspettiamo una partita dove noi avremo il possesso, loro ci aspetteranno nella loro metà campo, e nel momento in cui riprenderanno palla saranno pronti a ripartire per farci male". D’Alesio ha studiato il Pontedera, ma sa benissimo che il peggior nemico del Rimini in questo momento è il Rimini. "Io mi fido di questa squadra – prova a metterci tutta la fiducia che ha l’allenatore pescarese – Manca il tempo per stare insieme, il tempo per lavorare rispetto a quelli che sono partiti prima di noi. Ci sono giocatori che hanno un enorme potenziale, un mix tra giovani e giocatori più esperti secondo me molto interessante. Sono giocatori che hanno talento, hanno gamba e potenziale. Manca in questo momento il fatto di lavorare insieme da tempo". Cosa non secondaria, ma sicuramente non il primo problema che in questo momento ha il Rimini Football Club.