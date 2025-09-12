Il Rimini non trova vie d’uscita. Più penalizzazioni che soldi in banca

Dalla Ternana al Pontedera è quasi passata una settimana, ma in casa Rimini la situazione non è affatto più chiara. Anzi. Alla quarta di campionato e con un’altra scadenza dietro l’angolo, Giusy Anna Scarcella e i suoi hanno nuovamente fatto perdere le proprie tracce. Immobili. Niente fideiussione extra budget e oltre 500.000 euro da pagare entro martedì della prossima settimana. Se c’è qualcosa che funziona in serie C, anzi nel calcio di casa nostra, sono le scadenze federali e le eventuali successive penalizzazioni. Tanto che il Rimini rischia davvero di finire non sotto zero. Di più. Basta ricapitolare. Undici i punti di penalizzazione già visibili in classifica, due quelli che arriveranno per non essere arrivati in tempo con la fideiussione extra budget lo scorso 8 agosto. E ora se non si rispetterà la scadenza della prossima settimana ne arriveranno altri sei. Almeno. Insomma, più punti di penalizzazione che soldi in banca, a quanto pare. Questa è la situazione fuori dal campo con il ’promesso’ direttore generale Stefano Giammarioli al lavoro già da una decina di giorno, ma a quanto pare ancora al punto di partenza. Cosa stia succedendo esattamente nella stanza dei bottoni è un assoluto mistero. Ma questo in fin dei conti non fa nemmeno più notizia. Un’altra partita che presto si dovrà giocare è quella sulla concessione del ’Romeo Neri’, ma prima c’è quella che domani i biancorossi di D’Alesio giocheranno sul campo, a Pontedera. Gare che passano inevitabilmente in secondo piano. Come se il campionato del Rimini non fosse ancora iniziato, perché questa è la sensazione che hanno i tifosi del Rimini. Ma a quella gara D’Alesio e i suoi vogliono farsi trovare pronti il più possibile. La rosa che il tecnico abruzzese avrà a disposizione sarà, più o meno, la stessa del turno precedente. E solo oggi si capirà se sono stati tesserati anche gli ultimi giocatori arrivati in riviera. Compreso Larsson Coulibaly, centrocampista classe 2003 originario della Costa d’Avorio. E’ lui l’ultimo volto nuovo in Piazzale del Popolo. Il giocatore, che in carriera ha giocato anche nella serie A di Malta, da qualche giorno si allena in biancorosso. Ma solo in prova.