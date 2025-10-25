Il Rimini ora ha un unico obiettivo: "Cancelliamo il meno in classifica"

Il Rimini pare a un passo dall’avere un nuovo proprietario. Ma questo non fa brillare gli occhi a mister D’Alesio. Almeno per ora. Il tecnico abruzzese sa che le braccia al cielo si alzano al traguardo. Non prima. E prima, anzi, ci sono in palio tre punti indispensabili da conquistare in casa del Campobasso (nella foto Gianluca Longobardi). Meglio, quindi, continuare a pensare alle questioni di campo. Che già, c’è da dirlo, non sono semplici.

"La storia dice che dopo una sconfitta ci siamo sempre rialzati – D’Alesio ripensa all’ultima sconfitta contro la Juventus Next Gen – Di conseguenza è arrivato il momento di andare a Campobasso per carcare di ritrovare quei punti, ma soprattutto dobbiamo farlo per noi stessi. Dobbiamo cercare di togliere quel meno in classifica". Un chiodo fisso non di poco conto. Soprattutto dal punto di vista mentale.

"Abbiamo due partite, Campobasso e Bra che devono essere due opportunità per togliere quel meno – dice – Dobbiamo darci questo obiettivo a breve termine. Avere obiettivi a lungo termine in questo momento non paga". Piccoli passi in attesa, magari, che torni a splendere il sole. In attesa che il Rimini diventi nuovamente una società di pallone. Senza dover continuamente pensare a tutto quello che manca, ai debiti, ai tribunali e soprattutto alle promesse non mantenute.

Dopo l’allenamento di rifinitura di ieri il direttore sportivo Giammarioli si è fermato a lungo a parlare con i veterani della squadra. Facile pensare che il ds abbia fatto con loro il punto sulla trattativa di cessione che la Building Company sta portando avanti ormai da un po’. La prossima settimana, si dice, sarà quella decisiva per mettere la firma su un contratto preliminare di cessione. E conoscere anche il nome dell’azienda pronta a prendersi cura del centenario club di Piazzale del Popolo.

Ma è anche chiaro che ai biancorossi, sotto pressione ormai da mesi, non bastino più le parole. "È normale che tutto quello che succede fuori dal campo possa un po’ condizionare – lo sa D’Alesio – Siccome è da tanto tempo che aspettiamo, aspettiamo e aspettiamo ancora, dopo un po’ potrebbe scemare quel fuoco per noi fondamentale. Quando si abbassa lì dobbiamo ritrovare dentro di noi le motivazioni giuste. E questa squadra è capace di farlo".