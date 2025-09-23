Il Rimini prova a concedere il bis. D’Alesio: "Voglio umiltà e intensità"

Non abbassare l’attenzione e sfruttare l’entusiasmo degli ultimi arrivati. Il Rimini prova a non fermarsi. Tra mille problemi. Quelli che i biancorossi si portano sulle spalle da mesi. Ma che una volta in campo si cerca di mascherare. Così, dopo il Forlì, sulla strada della squadra di D’Alesio c’è un’altra matricola, il Guidonia Montecelio, nel primo turno infrasettimanale della stagione. "I problemi ci sono – non li ha certo mai nascosti mister D’Alesio – Bisogna essere consapevoli di quali sono. Da lì fare una partita intelligente secondo quella che è la nostra identità, quello che stiamo cercando di creare insieme ai ragazzi. Contro una squadra sicuramente diversa da quello che è il Forlì. Una squadra meno di pressione alta, molto organizzata, soprattutto nella fase di non possesso, e abile poi nelle transizioni. È una squadra difficile da affrontare, come lo era il Forlì, ma per altri motivi". Insomma, niente è facile per il Rimini, questo è certo.

Ma da qualche giorno il tecnico abruzzese ha qualche ’forza’ in più da mettere in campo. Il ritorno di Leoncini, l’arrivo di Falasco a dare esperienza alla difesa. Insieme al giovane Petta. Tutti convocati con i primi due che potrebbero anche essere in campo dal primo minuto. "I nuovi arrivi portano energia – spiega D’Alesio – perché questi ragazzi che hanno giocato fino a ora stanno spendendo un’energia sia mentale che fisica impressionante. Naturalmente avere nuova energia, giocatori che ti danno anche la possibilità di pensare durante la partita o anche a inizio gara e che tengono lo standard di questa squadra alto, è fondamentale". L’allenatore del Rimini sa quello che vuole dai suoi. "La stessa umiltà vista con il Forlì. La voglia di gettare il cuore otre l’ostacolo, di aiutarsi. I ragazzi in questo hanno dimostrato qualcosa di veramente forte. La bravura nostra deve essere quella di mantenere quell’atteggiamento, e continuare poi da un punto di vista tattico a lavorare. Perché senza quell’atteggiamento tutto quello che fai da un punto di vista tattico e strategico, ha sicuramente meno valore. Era l’intensità che avevamo nel correre, nel rincorrere, nel pressare, nel chiudere gli spazi, era quell’intensità anche emotiva di stare dentro la partita, quando la palla usciva, in tutti i momenti. Quello deve essere il nostro fuoco".