Il Rimini resta in balia del caos. Braglia diserta l’allenamento

Il tecnico non si presenta e i giocatori si fermano a 48 ore dalla sfida in programma domani a Pesaro

di DONATELLA FILIPPI
28 agosto 2025
Piero Braglia. , allenatore del Rimini

No fideiussione, no party. E’ un gioco ormai non più divertente e anche destinato a rompersi, quello che continua a tenere ’prigioniero’ il Rimini. Che ieri, a 48 ore dal derby di domani sera in casa della Vis Pesaro, non si è allenato. Perché in campo non c’era l’allenatore. Piero Braglia, infatti, ha lasciato i suoi a riposo forzato non presentandosi sul sintetico del ’Romeo Neri’. Non pervenuto. Ma dietro non c’è di certo una motivazione tecnica. Forse anche Braglia, regolarmente tesserato (si dice), sta iniziando a tirare i remi in barca? In realtà, il tecnico toscano i remi in acqua li ha messi e non li ha messi, allenando ma non andando mai in panchina durante le partite ufficiali. Posizione anomala, non ce ne vorrà Braglia. Il nodo, comunque sia, è l’ormai nota fideiussione extra budget sul monte ingaggi. Quella che sarebbe dovuta essere in Lega lo scorso otto agosto, quella promessa da settimane ("Attenzione, domani è il giorno giusto", ci sentiamo ripetere da mesi da chiunque si affacci su Piazzale del Popolo che sia più o meno vicino alla Building Company), quella mai arrivata. Manca sempre un cavillo, una firma, una garanzia. Sta di fatto che il Rimini è immobile da settimane. Cioè da sempre, almeno da quando al volante della macchina biancorossa si è messa la società di Giusy Anna Scarcella, l’imprenditrice arrivata a Rimini a fine luglio promettendo grandi cose al club. Ma l’unica cosa che ha fatto è rendere il club, ancora di più se possibile, una scatola vuota. E da ieri non c’è più nemmeno l’unica certezza rimasta: quella di vedere correre una squadra sul campo. Non sappiamo quello che succederà oggi, nessuno lo sa. Forse nemmeno la stessa Scarcella. Non resta che basarsi sulle certezze. Il Rimini, a poche ore dalla seconda di campionato e a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, è in altomare. Una situazione imbarazzante, un danno sportivo e di immagine senza precedenti in una storia, quella del centenario club biancorosso, non di certo tutta rose e fiori. Ma un punto così basso oggettivamente non era mai stato toccato. Prima o poi qualcuno dovrà seriamente metterci la faccia decidendo di far finire questo gioco al massacro. C’è da augurarselo sperando che sia non troppo doloroso. Staccare la spina a una squadra di calcio non ha senso, cercare di staccare la spina a una società che non ha i mezzi per fare calcio è invece un obbligo. E anche a Campobasso c’è chi non è di certo esente da colpe e ancora attore protagonista (nonostante tutto). Questo bisogna sempre tenerlo a mente.

© Riproduzione riservata

