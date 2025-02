Il Rimini sfoggia una difesa di ferro. Ma ora peserà l’assenza di Colombi

Se c’è una cosa che il Rimini ha dimostrato in questa stagione è di essere capace a stringere i denti. Anche nei momenti più complicati. Non è uno di questi quello che oggi sta attraversando il Rimini, anzi forse è uno dei migliori della stagione. Ma nelle prossime gare i biancorossi dovranno saperlo fare anche senza il proprio capitano. Assenza non da poco quella di Colombi domani sera al ’Neri’ contro l’Arezzo e non sarà l’unica gara nella quale il Rimini dovrà rinunciare al proprio capitano, fermato da un problema muscolare. I biancorossi, però, si aggrappano al conforto che danno i numeri. Quella del Rimini è la terza miglior difesa del girone, grazie anche ai guanti di Colombi, ma di certo non solo. Meglio dei romagnoli hanno fatto soltanto Entella e Ternana, le due big del girone. Merito di mister Buscè quello di aver trasformato un punto debole in un punto forte, magari anche a discapito di un po’ di calcio champagne. Magari chiedendo anche molto sacrificio a una squadra che, però, ha sempre dimostrato di farlo senza soffrirne troppo. E ci sarà ancora bisogno di fare quadrato a partire dalla gara di domani contro l’Arezzo.

Sfruttando, magari, anche quella verve ritrovata in zona gol. Perché nel giro di una settimana i biancorossi sono stati capaci di rialzare le proprie quotazioni anche in zona gol. Con 33 gol realizzati, l’attacco del Rimini è il settimo del girone, insieme a quello del Pescara. Troppo lontana la Ternana (a quota 50) per pensare di essere raggiunta. Ma di certo nelle ultime uscite Parigi e compagni sono stati capaci di suonare nuovamente la carica. Merito anche di qualche accorgimento sul quale ha messo mano mister Buscè. Ora si azzera un po’ tutto. Dalle vittorie contro Ascoli e Spal alla finale di Coppa Italia conquistata contro il Trapani. E’ tutta acqua passata, occorre tenerlo bene a mente. Arezzo, Pianese e Ternana, le prossime tre avversarie in campionato misureranno la temperatura ai biancorossi. E il Rimini di Buscè dovrà farsi trovare pronto, anche orfano del proprio capitano. Uno di quelli che la squadra biancorssa, in questa esattamente come la scorsa stagione, l’ha spesso tenuta a galla a suon di parate. Quasi tutte decisive.