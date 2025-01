Il Rimini si regala un doppio colpo. Gagliano e Conti sono biancorossi

Un attaccante e un centrocampista. Ha viaggiato verso Cerignola il Rimini per prendersi Luca Gagliano. E’ salito fino a Genova, invece, per aggiungere alla rosa Francesco Conti. Attaccante di 24 anni il primo, scuola Cagliari. E’ lui l’uomo su cui i biancorossi hanno deciso di puntare per sostituire Cernigoi, alle prese con la rottura del crociato e out fino al termine della stagione. Originario di Alghero, Gagliano ha passato i primi anni della sua carriera tutti in Sardegna. Le giovanili nel Cagliari, un ’passaggio’ all’Olbia, ma anche la soddisfazione di provare la serie A. E di segnare nella massima serie e non in una partita qualunque. Cagliari-Juventus, era il mese di luglio del 2020 (la stagione del Covid che si concluse non a maggio, ma i primi giorni di agosto) e dopo 8 minuti, primo marcatore di quella gara dell’ultima di campionato che il Cagliari vinse poi 2-0, Gagliano, appena 20enne, realizzò il suo primo gol in serie A. Poi tanta C, insieme ad altre due presenze nella massima serie nel 2022. Da Avellino a Padova, passando per Potenza e Foggia. Fino ad arrivare la scorsa estate all’Audace Cerignola. Poco spazio per lui nella prima parte di stagione. Poco più di 200 minuti in campo tra campionato e coppa. Un gol realizzato e solo tre volte la partenza nell’undici iniziale. Tanto da decidere di cambiare aria in questo mercato invernale. Non è esattamente una prima punta, ma nell’idea del club biancorosso che lo ha portato a Rimini in prestito con diritto di riscatto, può essere una buona spalla per Parigi. O giocare al fianco di Ubaldi.

Sistemato l’attacco, è arrivato il momento del centrocampo. Conti, proprio come Gagliano, arriva in riviera in prestito. Ma dalla Sampdoria. Classe 2004, genovese doc, nella Samp c’è cresciuto fino ad arrivare a indossare la fascia da capitano nella Primavera. Fino al debutto la passata stagione in serie B nella gara contro il Pisa. In quella in corso, invece, Conti ha sperimentato il calcio dei ’grandi’ con addosso la maglia del Sestri Levante. Ventidue presenze e oltre 1.500 minuti in campo. Gagliano e Conti ieri hanno già conosciuto i nuovi compagni sul campo e seguito le prime indicazioni di mister Buscè. Entrambi ‘assaggeranno’ l’atmosfera del ’Neri’ già sabato per la partita con la Lucchese.