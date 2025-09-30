Il Rimini si rinforza solo sulla carta. Arriva De Sena, ma non può firmare

Bassoli attende da più di qualche giorno, da ieri lo fa anche De Sena. Arrivano i rinforzi in casa Rimini, anzi no. Perché il budget non lo permette. Ma c’è comunque chi ha deciso di aspettare che in Piazzale del Popolo qualcuno mantenga le promesse. È il caso del difensore Alessandro Bassoli, centrale di 35 anni che da più di qualche settimana si allena con la truppa di D’Alesio. Ma senza contratto perché fino a quando non verrà depositata in Lega la fideiussione extra budget il mercato del Rimini, quello degli svincolati naturalmente, sarà al palo. Gli ultimi acquisti sono stati tutti giovani calciatori che hanno un costo irrisorio. Oltre a quello non si può nulla. Ma Carmine De Sena ieri ha comunque deciso di unirsi alla compagnia. Primo allenamento ieri mattina per l’attaccante napoletano di 34 anni, ex Ravenna tra le altre. Che si è trovato senza squadra dopo l’esperienze della passata stagione con il Messina. Dopo l’ennesima promessa non mantenuta (il club della Scarcella ormai da un paio di mesi sostiene che per quella fideiussione domani è sempre il giorno giusto) ha invece deciso di lasciare la Romagna un altro attaccante, Sergej Grubac, montenegrino di 25 anni. A Rimini c’era arrivato con la speranza di essere messo sotto contratto. Con indosso la maglia a scacchi non ha mai messo piede in campo. Per lo stesso motivo di tutti gli altri. Facile dire che quello che i biancorossi stanno facendo in campo assomigli a un vero e proprio miracolo. Basta dare un’occhiata, anche veloce, a tutto quello che c’è fuori per non averne dubbi.

La truppa di D’Alesio, ’ossigenata’ dalla vittoria in casa del Pineto, ora pensa all’Arezzo. Il tecnico abruzzese sa che venerdì sera al ’Neri’ dovrà necessariamente fare ancora con gli uomini che ha. E questa volta l’avversario sarà di quelli tosti, non uno di quelli che pensa alla salvezza. D’Alesio però potrebbe avere qualche arma in più rispetto alla trasferta abruzzese. Infatti, ha recuperato Lepri e ci sarà anche De Vitis che ha scontato la giornata di squalifica rimediata. Buone notizie in attesa che al gruppo possano riaggregarsi anche Fiorini e Gemello, entrambi ancora alle prese con i rispettivi acciacchi.