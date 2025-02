Il Rimini torna nelle mani di Vitali. Il portiere è pronto al rientro

Se dalla gara con l’Arezzo per mister Buscè non sono arrivate troppe buone notizie, alla ripresa degli allenamenti un sospiro di sollievo all’allenatore del Rimini lo ha regalato l’infermeria. In primis perché si riduce l’emergenza portieri. Capitan Colombi sarà ancora fuori dai giochi per qualche settimana, mentre è pronto al rientro il suo vice Vitali. Il numero uno umbro ha smaltito il colpo ricevuto nella semifinale di Coppa Italia contro il Trapani al ’Neri’, oggi tornerà ad allenarsi regolarmente con i compagni e domenica potrà essere regolamente tra i pali nei novanta minuti che il Rimini giocherà in casa della Pianese. Un altro faccia a faccia importante in zona playoff per i biancorossi che, dopo aver fallito il primo, faranno di tutto per rimettersi subito in carreggiata. In un mese di marzo che per la truppa di Buscè sarà veramente intenso tra campionato e coppa.

Le buone notizie, però, non sono finite qui. Perché nei prossimi giorni si riaggregherà al gruppo anche Bellodi. Qualche giorno di riposo è stato sufficiente al difensore per smaltire quel trauma cranico, per fortuna lieve, rimediato durante la gara con l’Arezzo. Il tecnico campano, quindi, ritrova una truppa quasi al completo considerando che pure Semeraro è tornato a correre con i compagni e Falbo è sulla strada buona per farlo prossimamente. E domenica in Toscana serviranno tutti per avere la meglio su una squadra, la Pianese, che è la vera sorpresa del girone B. I toscani aspettano il Rimini con quattro vittorie consecutive messe in fila. Sei nelle ultime sette giornate. Un cammino praticamente perfetto quello della matricola terribile che con i suoi 44 punti è solo qualche passo dietro alle grandi del girone. Con la salvezza, vero obiettivo stagionale, già ampiamente al sicuro. Il Rimini, quindi, si troverà davanti una squadra che da qui in avanti potrà solo pensare di scendere in campo con la mente libera e la forza della tranquillità in molti casi fa proprio la differenza. A farne le spese di questa sicurezza maturata nel tempo sono stati ultimamente Lucchese, Sestri Levante, Milan Futuro e lo scorso turno il Carpi. La Pianese, insomma, è stata capace di regolare le piccole, ma qualche settimana prima aveva imposto l’alt anche a Campobasso e Pescara. Il Rimini è avvisato.