Il Rimini va a caccia di riscatto. Ma la Pianese è matricola terribile

Sarà la seconda volta per il Rimini al Comunale di Piancastagnaio. La prima nella stagione 2017-2018 in serie D. E tra Pianese e Rimini finì con un pareggio (2-2) firmato in casa biancorossa da Cicarevic e Ambrosini. Oggi è tutta un’altra storia. La prima volta tra i prof dell’incrocio tra romagnoli e toscani è di quelli che pesano per i playoff. La Pianese, vera rivelazione del girone B, arriva all’appuntamento in salute da tutti i punti di vista. Con un carico di punti importante accumulati nelle ultime settimane (18 nelle ultime 7 gare) e nessun guaio in infermeria. Infatti, mister Formisano per la gara contro il Rimini conta di recuperare anche Polidori che ha ripreso a correre proprio in settimana con i compagni. Il Rimini all’appuntamento ci arriva con qualche cerotto in più, ma anche con ancora sul volto i segni dello schiaffone ricevuto lunedì scorso dall’Arezzo al ’Neri’. Una sconfitta che riportato con i piedi decisamente incollati a terra i biancorossi che stanno per iniziare un mese di marzo fitto di appuntamenti e tutti decisamente importanti.

Buscè ritrova Vitali tra i pali. Non ancora capitan Colombi che avrà bisogno di qualche settimana di tempo per superare il problema muscolare. Il tecnico campano potrebbe cambiare qualche pedina in difesa, ma anche in mezzo al campo dove le energie iniziano a scarseggiare, dopo tanto stringere i denti. Così, potrebbe tornare a giocarsi un posto nell’undici Gorelli, ma anche Fiorini e Conti scalpitano per prendersi un posto. Proprio come Piccoli che nelle ultime settimane non ha trovato troppo spazio nelle rotazioni di Buscè. In zona gol il tecnico del Rimini ha uomini in abbondanza. Con l’Arezzo la coppia Parigi-Gagliano è stata la prescelta. Non è escluso che Buscè possa riproporla anche contro la Pianese. Per il resto l’infermeria non regala troppe sorprese. Ritorna a disposizione Semeraro, smaltiti i guai dati dal mal di schiano che lo hanno costretto a un lungo stop. Mentre resta ai box ancora una volta Falbo, anche se il recupero per il mancino dei biancorossi non sembra poi così lontano. Oggi la rifinitura poi la partenza per la Toscana dove il Rimini si gioca un’altra fetta di playoff.