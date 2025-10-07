Il Rimini va a Perugia senza tifosi. Trasferta vietata per i biancorossi

Trasferta vietata ai tifosi del Rimini. Che sabato pomeriggio non potranno essere al ’Curi’ per seguire i novanta minuti che i biancorossi giocheranno contro il Perugia. Lo ha disposto la prefettura umbra vietando la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini. Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, su indicazione del Cams, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Per i riminesi, quindi, non sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti, ma anche in tutti gli altri settori dello stadio di Perugia. Una novità questa considerando che la passata stagione la stessa gara non era stata vietata ai tifosi biancorossi. Mentre il divieto di vendita dei tagliandi c’era stato per la gara sul campo del Gubbio.

Intanto De Vitis e compagni sono tornati ad allenarsi pensando proprio ai novanta minuti contro il Perugia nei quali ci si gioca molta. Infatti, la squadra di D’Alesio ha la possibilità concreta di avvicinare la penultima della classe. Con soli tre punti raccolti in otto gare, infatti, quel posto è occupato da un Perugia al quale non è servito nemmeno il cambio di guida tecnica per cambiare passo.

In Umbria i biancorossi ritroveranno mister Braglia che proprio su quella panchina si è seduto qualche settimana fa, dopo non essersi mai seduto, invece, su quella riminese. Anche se il Rimini lo ha guidato in allenamento per diverse settimane da agosto in poi. Ora l’allenatore toscano è chiamato a un’altra impresa a Perugia, dove si respira un’aria pesantissima considerando che le ambizioni del club erano ben diverse rispetto all’attuale condizione degli umbri.

A tutto questo i biancorossi non ci pensano. D’Alesio avrà tutta la settimana per lavorare sui suoi cercando anche di tenere lontano tutto quello che succede fuori dal campo. Dove nei prossimi giorni si insedierà un nuovo legale rappresentante appena nominato dal custode giudiziario, pronto a prendere in mano le questioni biancorosse. Anche dal punto di vista sportivo: servirà il suo via libera per mettere sotto contratto dirigenti e giocatori.