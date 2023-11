Il Rimini va, i tifosi si mobilitano. Per Pesaro restano solo 100 biglietti

Se le cose dovessero restare così, ed è molto probabile che succeda, sono tanti i riminesi che domenica non potranno godersi sugli spalti del ’Benelli’ i novanta minuti in casa della Vis Pesaro. Appena 588 i biglietti del settore ospite dello stadio pesarese a disposizione dei biancorossi romagnoli. E la stragrande maggioranza è stata venduta ieri in appena tre ore.

Sono le 16 quando scatta la prevendita. Sono le 19 quando il ’contatore’ segna già 400 biglietti venduti. Probabilmente questa mattina il ’derby’ tra Vis e Rimini sarà già sold out per i tifosi romagnoli. Sui social sono tanti i supporter della squadra di Troise che si lamentano. Perché i riminesi potranno prendere posto al ’Benelli’ soltanto nel settore ospiti considerando che la vendita dei tagliandi delle altre zone dello stadio è proibita ai residenti nella provincia di Rimini. Il club di Piazzale del Popolo ha avanzato la richiesta di poter avere un numero maggiore di tagliandi per i propri sostenitori. Ma la richiesta potrebbe non essere soddisfatta se si pensa che, di mezzo, ci sono anche questioni di ordine pubblico non secondarie.

I tifosi sperano e intanto si organizzano per non mancare, i più fortunati, in quella che, proprio come Cesena, è una delle trasferte chilometricamente più comode dell’intero campionato. E anche una delle più sentite. Non un derby vero e proprio, ma qualcosa di molto simile. I tifosi del Collettivo riminese, proprio come successo martedì sera a Cesena, anche domenica (calcio d’inizio alle 20.45) viaggeranno verso Pesaro in pullman. Chiaramente su quel pullman ci salirà chi avrà già messo in tasca il biglietto. Tagliandi che, fino a esaurimento, si possono acquistare sul circuito online Vivaticket e nelle ricevitorie autorizzate. I prezzi: 14 euro intero, 12 ridotto (più commissione di servizio). Un euro più commissione di servizio per bambini da 0 a 10 anni compiuti. I rivenditori autorizzati della Provincia sono a Rimini la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani e il Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo Tabaccheria della Piazza e Santarcangelo Eventi. A San Marino il Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica la Caffetteria Mazzini.