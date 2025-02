Il Rimini va in missione playoff. Ascoli e Trapani, unico obiettivo

Ascoli e Trapani: 180 minuti al ’Romeo Neri’ per inseguire un unico obiettivo. Che sia campionato o Coppa Italia il Rimini il traguardo da raggiungere a fine stagione lo ha inquadrato sin dall’inizio. Un posto in zona playoff è quello che la società della presidente Stefania Di Salvo ha dichiarato ’il minimo’. E i biancorossi hanno la possibilità di raggiungerlo seguendo due strade. In campionato piazzandosi tra le prime dieci della classifica o vincendo la coppa, con il bonus aggiunto di partire a spareggi già ben avviati. Così, classifica alla mano, l’Ascoli sabato è una di quelle squadre che la squadra di Buscè dovrà cercare di battere a tutti i costi per difendere con le unghie e con i denti un posto tra le big in classifica che il Rimini in questo campionato ha quasi sempre occupato. Perché i marchigiani si stanno facendo sotto, complice anche il -2 in classifica appena piombato sulla testa del Rimini, ma non sono i soli. La classifica è cortissima e occorre stare in campana. Con il Trapani, poi, martedì della prossima settimana capitan Colombi e compagni, dopo lo 0-0 dell’andata in Sicilia, avranno la possibilità di conquistarsi l’ultimo step, la finale. Insomma, in pochi giorni, da sabato a martedì (tanto passa dalla gara con l’Ascoli a quella con il Trapani) il Rimini si gioca tanto. Questo lo sa Buscè, ma lo sanno anche in Piazzale del Popolo. Così, si chiamano a raccolta i tifosi che, al di là dei mugugni dell’ultimo periodo (si sa, i tifosi vorrebero sempre vincere), sanno quanto siano importanti i novanta minuti con il Trapani in coppa. Scatta quindi la prevendita dei biglietti (inizio alle 20.30) con tanto di diritto di prelazione per gli abbonati. Diritto che potrà essere esercitato fino a venerdì alle 13. Per esercitare il diritto di prelazione dovrà essere presentato il proprio abbonamento al momento dell’acquisto. La vendita resterà attiva in modalità vendita libera da venerdì alle 15 fino al giorno della gara. Mentre dalle 13 alle 15 di venerdì non sarà possibile acquistare i tagliandi a causa di un aggiornamento del sistema Vivaticket. Le modalità di acquisto sono le solite: online, dai rivenditori autorizzati o allo Store del Rimini al ’Romeo Neri’.