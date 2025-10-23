Il Rimini viaggia sempre più solo. Fuori dal campo c’è il deserto

Fare il minimo indispensabile per restare in piedi. È quello che sta facendo il Rimini. Cioè quello che si può con una società ormai completamente assente. Sia fisicamente che dal punto di vista della sostenibilità economica. Lo staff biancorosso, già ridotto all’osso ormai da diverso tempo, nei giorni scorsi ha perso anche il team manager Fabio Gatta, colui che sin qui ha tenuto la barra dritta permettendo al club di stare in piedi. Una perdita non da poco anche perché ha lasciato un deserto intorno a D’Alesio e ai suoi. Che da ieri hanno un nuovo supporto, quello di Raffaele Losito che entra a far parte dello staff biancorosso come addetto agli arbitri. Figura necessaria, tra le tante, per la Lega. Ex arbitro della sezione di Pesaro, Losito vanta esperienza fino alla Lega Pro e anche come preparatore atletico arbitrale a livello nazionale. In questi giorni al fianco del Rimini si è inevitabilmente messo Stefano Giammarioli che da mesi ormai è con un piede dentro e uno fuori da Piazzale del Popolo. Presentato come direttore sportivo e generale, in realtà quel ruolo non lo ha mai effettivamente ricoperto, non avendo mai messo la firma su un contratto.

Giammarioli che a più riprese ha fatto sapere di non essere un uomo della Building Company. Da settimane si parla di un’azienda alla quale il ds sarebbe vicino pronta a rilevare il Rimini. Non l’unica, sussurrano i ben informati. Ma su questo qualche domanda bisognerebbe porsela. Perché pensare che possa esserci la corsa ad acquistare un club sull’orlo del fallimento sembra alquanto insolito. L’unica speranza è riposta nella squadra di D’Alesio che sin qui è riuscita a non fare sprofondare il sogno biancorosso di rinascita. In questa prima parte di campionato, pur non essendo ancora riusciti a cancellare la penalizzazione, De Vitis e compagni hanno lanciato all’esterno un’immagine positiva del club. E sono stati gli unici a farlo. Solo qualche giorno fa i biancorossi hanno avuto il via libera per la trasferta di Campobasso, pagata con l’incasso dell’ultimo match casalingo. Il Rimini è ancora vivo, ma ancora per poco. Se c’è qualche ben intenzionato pronto a lanciare un salvagente, questo è il momento di farlo. Domani è troppo tardi.