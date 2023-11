Il Rimini vuole capire chi è davvero. Prova del nove con la Fermana

Il Rimini ha ripreso fiato e ora è pronto a ricominciare da dove aveva lasciato. Ne è certo Emanuele Troise. E il tecnico campano sa anche quanto pesino i punti che offre la gara di questa sera con la Fermana, primo ostacolo da saltare di una lunga serie da qui alla sosta natalizia. "Sarà un periodo intenso e dispendioso – dice – Ma adesso pensiamo solo alla Fermana. In palio ci saranno punti importanti in chiave salvezza e la partita è decisamente delicata". Anche se a guardare la classifica non si direbbe considerando che la squadra di Protti, ultima del girone, ha avuto più di qualche difficoltà in questa prima parte di campionato. "Affrontiamo una squadra che è vero che ha qualche difficoltà di classifica – spiega Troise – piuttosto che di espressione di gioco, ma ha un organico che all’interno della sua rosa ha giocatori d’esperienza, che riconoscono il gioco e che nel momento in cui dai la possibilità di sviluppare esprimono competenze, esprimono calcio. E quindi sarà una partita anche in termini tecnico-tattici da rispettare con la giusta mentalità". Massimo rispetto dell’avversario, ma anche la consapevolezza che da qualche settimana a questa parte il suo Rimini ha iniziato a marciare.

"Abbiamo fatto dei progressi è vero – lo dice Troise in versione pompiere – ma la classifica è corta, ci dobbiamo concentrare sulla partita con la Fermana perché affrontiamo una diretta concorrente. È vero, la nostra squadra ha fatto dei punti, ma anche con sofferenza, con difficoltà. Quindi siamo in un momento in cui la squadra, anche in termini di espressione di gioco, può ambire a traguardi più importanti, ma si deve concentrare sulla partita delicata di questa sera. Poi tutto quello che verrà dopo, siamo a novembre, vedremo". Troise non vuole che nessuno stacchi i piedi da terra. Soprattutto in un momento in cui le ’distrazioni’ non mancano. Come quel derby in casa del Cesena che è dietro l’angolo (appuntamento martedì sera al ’Manuzzi’ per giocarsi i quarti di Coppa Italia).

"Sappiamo quanto sia importante il derby – dice subito – e ci sarà massimo rispetto per l’impegno di martedì. Però, non mi stanco di ripeterlo, ogni giorno nell’ultima settimana di lavoro, abbiamo focalizzato tutto sulla partita con la Fermana perché è giusto che sia così".