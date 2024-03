Il Rimini vuole tornare a marciare. La missione non è impossibile

Dopo tre viaggi che hanno portato in cassa una sola soddisfazione, il Rimini si riprende il ’Romeo Neri’ per ritrovare fiducia. E punti fondamentali nella corsa verso i playoff. Contro un avversario, il Sestri Levante, che non se la passa bene, ma che proprio per questo brama punti a tutti i costi. I biancorossi riflettono sulle sconfitte di Catania e Lucca, diverse tra loro ma ugualmente dolorose. Emanuele Troise ci ripensa su, certo, ma poi pensa a quello che c’è in palio stasera al ’Neri’. "Una vittoria dice l’allenatore del Rimini – darebbe il giusto valore a quanto si è costruito, a quanto siamo cresciuti e a quanto stiamo facendo. Quindi ci teniamo a fare una grande prestazione e un grande risultato". La fotografia dell’avversario questa volta è nitida. Senza sorprese.

"Il Sestri Levante non si è mai snaturato nel corso di questo campionato, con i suoi pregi e le sue difficoltà. Giocano palla a terra e a viso aperto su tutti i campi. Il tasso tecnico dei giocatori è medio-alto. Tutti partecipano alla fase di possesso, portiere compreso. Dovremo essere bravi a limitarli in quelli che sono i loro punti di forza". Troise non vuole sentire parlare di fatica, visti i tanti impegni ravvicinati. "È fuori di dubbio che sotto l’aspetto fisico in questo periodo abbiamo speso molte energie, ma questo deve passare in secondo piano. Devono prevalere la motivazioni perché questa è una partita importante, che giochiamo in casa e nella quale il fine deve avere la meglio sulla fatica". Motivazioni sì, ma anche un pizzico di turnover. "Questa è la quarta partita in 12 giorni – fa i conti Troise – e ci sono alcuni giocatori che le hanno giocare praticamente tutte, sui 270 minuti. Quindi dovrò fare delle valutazioni anche in questo senso, e sarà una partita alternata nel minutaggio perché domenica poi giocheremo a Ferrara e il venerdì successivo con il Pescara. È inevitabile che ci saranno delle alternanze in quei giocatori che stanno spendendo molto e continuano a giocare con più continuità". I punti fermi Troise li ha individuati. Da Morra a Colombi passando per Megelaitis e Langella. Poi una marea di ballottaggi che potrebbero rinconsegnare spazio anche a chi, oggettivamente, nell’ultimo periodo ne ha avuto pochissimo.