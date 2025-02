Il rinvio. Siena-Terranuova posticipata a causa delle Strade Bianche

La partita Siena-Terranuova Traiana, incontro inizialmente in programma domenica 9 marzo alle 14,30 allo Stadio Artemio Franchi, è stata ufficialmente posticipata a sabato 15 marzo, sempre alle 14,30 (in tale fine settimana il campionato è fermo per il torneo di Viareggio). La decisione è stata adottata in considerazione della concomitanza con la Strade Bianche, prestigiosa competizione ciclistica di rilevanza internazionale che, ogni anno, attira migliaia di appassionati e coinvolge profondamente la città di Siena e il suo territorio. Per questo motivo, al fine di evitare disagi alla comunità senese e garantire il miglior svolgimento di entrambi gli eventi, il club ha ritenuto opportuno procedere con lo spostamento della gara. Da parte della Robur, quindi, i ringraziamenti alla società Terranova Traiana per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.