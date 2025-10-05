Il riscatto del Corridonia. Un successo in rimonta

3

VIGOR MONTECOSARO

: Pettinari, Mitillo (11’st Marinelli), Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (31’st Ogievba), Bedetta Nicola, Verini (19’st Merzoug), Pucci, Atzori (27’st Bellesi). A disp.: Mazzocca, Bedetta Filippo, Cartechini, Borran, D’Angelo. All.: Martinelli.

VIGOR MONTECOSARO: Velaj, Giordani (28’ Lopez), Beruschi, Marcantoni (8’st Morbidoni), Pepi, Rossini, Pesaresi, Mancini, Antolini, Cicconetti, Andreani (31’st Marini). A disp.: Taffi, Merelli, Boccanera, Poggi, Zepponi, Colonnini. All.: Fontinovo.

Arbitro: Storoni di Ascoli.

Reti: 8’ rig. Cicconetti, 14’ Monachesi, 10’st Verini, 36’st Ciccalè.-

Note: ammoniti: Ogievba, Giordani, Marcantoni, Pesaresi e Morbidoni. Angoli 3-2. Tempi di recupero 2’ e 5’

Il Corridonia è sceso in campo con tanta rabbia in corpo, smanioso di mettersi alle spalle gli episodi negativi della gara contro l’Aurora Treia. È partita con il piede giusto la squadra di Martinelli, però dopo pochi minuti è stato concesso un calcio di rigore agli avversari per un fallo di mano di un difensore. Questo fatto è stato una delle poche cose negative per il Corridonia. Il pallino del gioco è stato sempre nelle mani dei rossoverdi ed il risultato finale ne è il giusto premio.

Le reti che hanno segnato l’andamento della partita. All’8’ del primo tempo la Vigor usufruisce di un rigore realizzato da Cicconetti. La reazione del Corridonia porta quasi subito al pareggio ad opera di Monachesi che mette la palla in rete al termine di un’azione personale. Si va negli spogoiatoi sul risultato in parità. Nella ripresa vantaggio del Corridonia con Verini che risolve in mischia. L’ultima marcatura è opera di Ciccalè che con un perentorio colpo di testa mette in rete un pallone proveniente da corner.

Quintino Pieroni