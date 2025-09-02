Il ritorno a casa di Ombra. Dai "prof" al Casentino

AREZZODalla serie D, anzi dalla Lega Pro, alla Promozione. Dal contratto da professionista al tesseramento come calciatore dilettante con il Casentino Academy. Scelta di cuore quella di Francesco Ombra, portiere classe 2002, che dopo aver difeso le porte di Follonica Gavorrano in serie D e Renate in Lega Pro ha deciso di ripartire del Casentino Academy, tornando di fatto a casa, lui che è appunto un casentinese doc. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bibbiena, con cui ha esordito in Promozione a 17 anni, Ombra era finito anche nel mirino dell’Arezzo con cui aveva sostenuto alcuni allenamenti in prova. Nel 2019 la partecipazione al Torneo delle Regioni per la categoria Allievi e la Rappresentativa Nazionale Lnd Under 17. A credere per primo in lui è stato sicuramente il Follonica Gavorrano che gli consegnò le chiavi della propria porta che Ombra ha difeso per 4 stagioni tra serie D, playoff e Coppa Italia, vinta nel giugno 2022 da protagonista.Inevitabile la chiamata dalla serie C, più precisamente dal Renate con cui mette insieme 15 presenze in due stagioni, mettendosi agli ordini anche di un ex amaranto come Massimo Pavanel. Lo scorso 14 giugno la nota del Renate con la quale veniva comunicata l’intenzione del club di non rinnovare il contratto. Il mercato ha visto Ombra vicino a vari club di Lega Pro ma senza però arrivare alla fumata bianca e così alla fine il richiamo di casa ha avuto la meglio.