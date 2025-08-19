Il ritorno di Punghellini 31 anni dopo: "Bagnolo piazza che merita rispetto"

William Punghellini, il ritorno: a 35 anni dalla nomina di presidente della Bagnolese (ma già negli anni precedenti ne era il vice), Punghellini torna a Bagnolo nella veste di responsabile degli impianti sportivi. Lasciò la Bagnolese 31 anni fa, e non era presente in una società, nel Brescellone che "rischiò la Serie B, dal 2000. Quest’anno, però, la gestione del Fratelli Campari è tornata alla Bagnolese dopo alcuni anni in cui se n’era fatta carico la Virtus Bagnolo. E la società rossoblù ha subito chiamato Punghellini. "Sì – dice il 74enne dirigente sportivo con un trascorso ad alti livelli nazionali – ho dato la mia disponibilità per seguire la sistemazione dell’impianto. Pensi che lo inaugurai con Romano Prodi 25 anni fa e oggi le sue condizioni non si addicono a una società blasonata come la Bagnolese che ha 111 anni di storia".

In pratica cosa pensate di fare?

"Allora, noi prendiamo adesso la gestione, ma la società non può accollarsi oneri su un impianto che resta del comune. L’amministrazione dovrà considerare i capitolati di spesa da inserire a bilancio, perché queste erano opere straordinarie non prevista".

Che tipo di opere?

"Veramente tante e importanti. Siamo partiti dal campo A che stiamo rifacendo completamente, con i lavori già iniziati e a buon punto. Abbiamo diserbato tre volte, fatto i buchi per il carotaggio e poi sarà rasato e seminato, ma con questo caldo dobbiamo aspettare un po’".

Quindi la Bagnolese sarò nomade a inizio stagione?

"Sicuramente, diciamo che il campo sarà disponibile dai primi di ottobre, nel frattempo giocheremo tutte le gare fuori casa".

E dopo il campo A?

"Abbiamo già svolto lavori sul campo B, quello di allenamento e questa è cosa fatta. In previsione abbiamo lavori su tutte le parti che costituiscono lo stadio e dunque la tribuna, la sala stampa e ovviamente gli spogliatori, per riportare il Campari allo sfarzo di un tempo".

Quando venivano per allenarsi la Juventus e la nazionale femminile...

"Altri tempi, 20 anni fa il Campari ce lo invidiavano tutti, adesso tutti si mettono a ridere quando si parla di questo stadio".

La gestione porterà a novità di impiego?

"Il campo è comunale e quindi deve essere potenzialmente disponibile. Questo non vuol dire che sia una piazza dove si possa scorrazzare liberamente. Va curato e preservato, ci vogliono regole ben precise, se no ci ritroveremo presto un altro catorcio".

Ed entrando nel clima societario?

"Io ho solo questo incarico. Però vedo un clima nuovo, positivo. E’ stato preso un allenatore, Paolo Vinceti, che a livello calcistico è nato a Bagnolo, poi ha giocato nella Bagnolese, sino a prendere il volo per campionati professionistici. Anche la presenza più assidua di Isacco Manfredini vale un po’ come ritorno alle origini, a un calcio dilettantistico che ci riporti alla parte più genuina".

Che forse non c’è più…

"Beh io ho fatto per dieci anni il presidente della Lega di Serie D e le cose erano più semplici: oggi non puoi parlare più con nessuno, ognuno ha il suo procuratore. E credo che a contribuire a questo disagio, a questo distacco, sia anche la nuova legge sullo sport".

Per meglio dire?

"Una legge abominevole fatta da chi non sa niente di calcio e di sport che ha cambiato tutte le regole. E il mondo sportivo è stato a guardare senza intervenire. Io in passato in FIGC ho fatto parte della commissione dei rapporti con parlamento e governo, beh, stavolta lo sport ha abdicato e ora si sono favorite le lobby".

Per chiudere?

"Chiedo che ci sia attenzione alla Bagnolese da parte di tutti, autorità e pubblico, è una piazza storica che merita rispetto".