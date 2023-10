Il Russi insegue la vetta

Nel campionato di Eccellenza comincia oggi, con le gare della nona giornata (fischio d’inizio alle 14.30), un tour de force di 3 gare in 8 giorni. Si torna in campo infatti anche mercoledì 1 novembre, alle 14.30, per il primo turno infrasettimanale della stagione.

Russi-Cava Ronco. Rinfrancati dal successo sulla Vis Novafeltria, i falchetti – terzi a quota 15 – si sono rimessi all’inseguimento della capolista Granamica, che dista 5 lunghezze. Gli attaccanti Marra (5) e Saporetti (2) sono tornati a segnare, rilanciando le azioni arancioni, che erano troppo in altalena e condizionati dai ko esterni di Pietracuta e Sant’Alberto contro la Reno, e da quello interno contro il Masi Torello. Ora, con un bilancio di 5 vittorie 3 sconfitte, servirebbe un po’ di continuità. I forlivesi invece, agguantando domenica scorsa la vittoria sul Pietracuta al 90’, sono riusciti ad abbandonare la zona playout. Il match resta comunque di cartello. La storia dice che è spesso una sfida equilibrata. Negli ultimi 11 scontri diretti infatti, 6 volte è uscito il pareggio.

Reno-Sanpaimola. Al ‘Nostini’ va in scena un’altra sfida da non perdere. Col pareggio di Sant’Agostino, i padroni di casa hanno conquistato il 4° risultato utile di fila, mantenendo una posizione di classifica di tutto rispetto (5° posto a quota 14), ma anche il miglior attacco del girone, con 17 reti messe a segno, in condominio col Sasso Marconi. Filippi (7) è il capocannoniere del girone B. Sulla carta, il pronostico è tutto per i padroni di casa, ma attenzione alla formazione di San Patrizio, perché il colpo corsaro di Pietracuta, nel recupero della settima giornata giocato mercoledì, ha rimescolato un po’ le carte, rendendo meno ampio il divario. Con 9 punti, gli ospiti sono infatti saliti al 9° posto.

Massa Lombarda-Sasso Marconi. Anche al ‘Dini e Salvalai’ non si scherza. I bianconeri sono reduci dal primo pareggio stagionale, incassato a Castenaso in maniera un po’ difficile da digerire, visto il doppio vantaggio sfumato fra la mezzora e la zona Cesarini della ripresa. Con 13 punti, la formazione di Scozzoli, privo dello squalificato Hysa, assenza pesante), resta comunque al 6° posto, ai margini della zona playoff. Il Sasso Marconi, 2° a -4 dalla capolista, è invece la più valida antagonista alla capolista Granamica. Con +12 conservano la miglior differenza reti del girone; Jassey (4) e Fiorentini (3) sono i marcatori di riferimento, ma sono già 9 i giocatori ad essere andati a rete. Sugli altri campi: Medicina Fossatone-Tropical Coriano 1-1 nell’anticipo, Bentivoglio-Sant’Agostino, Gambettola-Granamica, Masi Torello-Diegaro, Pietracuta-Savignaese, Vis Novafeltria-Castenaso.