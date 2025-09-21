Il San Donato non trema. Ciravegna, avvio da urlo

San Donato Tavarnelle 3 Orvietana 1

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci; Sardilli (79’ Leonardi), Croce, Alfani, Cecchi, Torrini, Falconi (85’ Cellai), Gistri, Nardella (79’ Calonaci); Rotondo (75’ Senesi), Ciravegna (61’ Pecchia). All. Bonuccelli.

ORVIETANA: Formiconi; Savshak, Ricci, Mauro; Panetta (81’ Berardi), Esposito (63’ Marchegiani), Turchet (68’ Selvaggio), Simic, Tronci (81’ Barbini); Lusha, Tenkorang. All. Rizzolo.

Arbitro: Zamagna di Saronno.

Marcatori: 10’ e 17’ Ciravegna, 48’ Gistri, 55’ Savshak

TAVARNELLE - Meritata vittoria del San Donato Tavarnelle che contro una non facile Orvietana porta a casa tre punti non scontati e lo fa con buona determinazione grazie a una formazione che cresce di domenica in domenica. Primo tempo di marca gialloblu, ieri in maglia bianca. Gli uomini di mister Bonuccelli hanno presidiato tutte le aree del campo e concesso molto pochi agli umbri, tenuta rossa, che sono resi pericolosi in sole due occasioni, per altro ben controllate da Tampucci. In particolare al 16’ quando al termine di una azione di contropiede, Tenkorang ha impegnato l’estremo chiantigiano. Per il resto è stato San Donato Tavarnelle. Per quanto riguarda i gol di Ciravegna, si tratta di due reti molto simili: l’attaccante che riceve palla al limite in posizione centrale, lascia partire due botte sulle quali nulla può Fomiconi.

Il secondo tempo non vede cambi. Il tre a zero arriva al 48’: azione caparbia sulla destra di Rotondo, palla crossata a centro area dove Ciravegna ci prova, il tiro è respinto e la palla arriva a capitan Gistri che insacca tra palo e portiere. Il 3-1 arriva quando il San Donato Tavarnelle è di fatto in 10 perché l’arbitro non fa rientrare Sardilli. Orvietana avanza per vie centrali, palla a Savshak che in diagonale beffa Tampucci. L’Orvietana sembra aver ritrovato vigore e al 60’ Simic impegna l’estremo chiantigiano in uscita. Poi attorno alla mezzora il gioco inizia a calare, complice anche il caldo, le squadre si allungano e le occasioni si fanno più sporadiche.

Andrea Settefonti