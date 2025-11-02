Il San Marino cerca la continuità. E il Tropical vuole rifarsi in Emilia

Vuole dimenticare in fretta la sconfitta casalinga dello scorso turno il Tropical Coriano che oggi va a bussare alla porta del Sasso Marconi. E dopo aver affrontato tante big del girone, la squadra di Scardovi è alle prese con un faccia a faccia per la salvezza di quelli da non sbagliare. Anche perché lontano da casa sin qui il Tropical è spesso riuscito a dare il meglio di sé. "Ci aspetta una gara tosta – dice il difensore della formazione di Coriano, Michele Bellavista – nella quale dovremo riuscire a dare il meglio di noi. Dovremo metterci tutto quello che serve per vincere, senza distrazioni. In queste nove giornate ci siamo resi conto di come la serie D sia un campionato stimolante e al tempo stesso molto esigente". Così, il Tropical sa che riuscire a tenersi alle spalle gli emiliani in classifica sarebbe uno straordinario risultato.

Un compito decisamente più complicato oggi spetta al San Marino che tornerà al ’Calbi’ di Cattolica per affrontare il Chieti. La squadra di mister Malgrati è reduce dal pareggio sul campo del Giulianova che ha permesso ai biancazzurri di fare un altro piccolo passo avanti in classifica. Ma non ha di certo cancellato tutte le difficoltà di questo inizio di stagione per i titani che ha portato anche a una rivoluzione con l’esonero del direttore sportivo Deoma. Che fino a oggi di punti ne hanno messi insieme 8 viaggiando in zona playout. Non ne ha raccolti molti di più il Chieti che oggi si presenterà in Romagna (12). Chieti che, dopo un avvio promettente, ha decisamente tirato il freno a mano. E che al ’Calbi’ proverà a rifersi, reduce dalla brutta battuta d’arresto di sette giorni fa davanti al pubblico amico nel confronto con l’Atletico Ascoli (3-0). Il match fra Sasso Marconi e Tropical Coriano sarà diretto dal fischietto della sezione di Sassari Salvatore Fresu che al ’Carbonchi’ sarà in compagnia degli assistenti Antonino Longobardi ed Emanuele Materozzi, entrambi della sezione di Arezzo. I novanta minuti tra San Marino e Chieti, invece, saranno diretti dal fischietto della sezione di Verona Antonio Atanasov che al ’Calbi’ di Cattolica sarò assistito da Grigore Gherela di Portogruaro e Andrea Caccia della sezione di Bergamo.