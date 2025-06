Il San Marino senza stadio: "Non è un club affiliato"

"Il Consiglio Federale si è trovato nella condizione di trascurare gli interessi particolari di un club non affiliato alla Fsgc". Così, i vertici della Federcalcio del Titano archiviano la questione legata alla mancata concessione dello stadio di Acquaviva al San Marino per il prossimo campionato di serie D. Un rifiuto che nei giorni scorsi ha generato una petizione firmata da cento cittadini della Repubblica. Che hanno chiesto alla stessa Federcalcio, ma anche al segretario di Stato allo Sport, di far tornare alla base per allenamenti e gare di campionato, la squadra del presidente Montanari. "Pur legittimati da una autonomia gestionale derivante anche dalle importanti risorse economiche investite dalla Federazione – sottolineano dalla Fsgc – occorre ribadire che la scelta è dovuta esclusivamente alle sole circostanze oggettive, che non offrono alternative. Per il Consiglio Federale è primaria l’attenzione per i calciatori sammarinesi, linfa delle nostre Nazionali, e per i club affiliati: poiché sono loro a tenere alto il nome del nostro Paese nel contesto calcistico nazionale ed internazionale". Poco prima della risposta arrivata dalla Federcalcio, era sceso in campo anche il presidente Montanari per ringraziare i tifosi autori della petizione.

"Indipendentemente dagli sviluppi futuri della vicenda – scrive – rinnovo il mio impegno verso la comunità sammarinese ricordando cha il San Marino Calcio è dei sammarinesi. Continueremo a lavorare con determinazione per rappresentare al meglio il nome della Repubblica in un campionato competitivo e ambizioso, con l’obiettivo di raggiungere e regalare il professionismo ai nostri sostenitori". E intanto fissa le prime tappe della prossima stagione. Il ritiro del San Marino in vista del prossimo campionato di serie D si svolgerà a Chianciano Terme, nel cuore della Toscana tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana. "Situato a 475 metri di altezza – dicono dal club – il paese è noto per le proprietà delle proprie acque termali". La squadra alloggerà al Grand Hotel le Fonti dal 4 al 28 agosto e svolgerà la preparazione allo stadio di Chianciano. Tutto questo dopo aver messo a punto la squadra della prossima stagione.