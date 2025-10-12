Il San Marino vuole uscire dal tunnel. Tropical a Crema per l’impresa

Hanno tutta l’intenzione di rimettersi subito in piedi Tropical Coriano e San Marino che oggi tornano a viaggiare. Trasferta piuttosto complicata per il Tropical che andrà a bussare alla porta del Crema secondo della classe con 13 punti messi insieme in sette giornate. Quelle stesse sette giornate nelle quali la squadra di mister Scardovi di punti ne ha raccolti 5. Ma questo non sparenta il Tropical che ancora deve digerire il ko-beffa di sette giorni fa contro il Sant’Angelo.

È stata una settimana piuttosto movimentata quella del San Marino, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atletico Ascoli. Il presidente Montanari ha deciso di esonerare il direttore sportivo Daniele Deoma (che dovrebbe essere sostituito dal capo scouting Alessio Ferroni) a poche ore dalla gara che oggi i biancazzurri giocheranno in casa dell’Unipomezia. Penultimi della classe, i titani sanno bene di non essere in linea con le aspettative del proprio presidente. E se la rotta non verrà invertita il rischio è che a farne le spese possa essere qualche altro dipendente. Per questo scotta la panchina di mister Malgrati e decisivi saranno comunque i novanta minuti di oggi a Pomezia, nel Lazio.

Serie D (7ª giornata, ore 15). Girone D: Correggese-Pro Palazzolo, Crema-Tropical Coriano, Lentigione-Sangiuliano City, Piacenza-Sasso Marconi, Pro Sesto-Cittadella Vis Modena, Progresso-Imolese, Sant’Angelo-Rovato Vertovese, Trevigliese-Desenzano, Tuttocuoio-Pistoiese. Classifica: Lentigione 15; Crema 13; Pistoiese 12; Pro Sesto 11; Sant’Angelo 10; Cittadella Vis Modena, Sangiuliano City, Piacenza 9; Desenzano 8; Rovato Vertovese, Correggese, Imolese 7; Sasso Marconi, Trevigliese, Palazzolo 6; Tropical Coriano 5; Progresso 4; Tuttocuoio 2. Girone F: Castelfidardo-Atletico Ascoli, Chieti-Ancona, Forsempronese-Teramo, Giulianova-Termoli, Maceratese-L’Aquila, Recanatese-Ostiamare, Sora-Sammaurese, Unipomezia-San Marino, Vigor Senigallia-Notaresco. Classifica: Ostiamare 18; Ancona 15; Teramo, L’Aquila 14; Notaresco 13; Chieti 10; Termoli, Unipomezia 8; Forsempronese, Vigor Senigallia 7; Maceratese, Giulianova 6; Atletico Ascoli, Sora 5; Recanatese, Sammaurese 4; San Marino 3; Castelfidardo 1.