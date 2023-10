Il San Quirico continua la sua corsa in vetta. San Gimignano, primo acuto. Frena il Badesse

LORNANO BADESSE

0

SAN VINCENZO

0

BADESSE – Un pari casalingo a reti inviolate che va stretto al Lornano Badesse. Il team di mister Giacopelli rischia pochissimo e conta più di una opportunità per sbloccare. Bravura del portiere ospite in un caso, su conclusione di Vidal, e un pizzico di imprecisione su un bel pallonetto di Pecchi terminato oltre la traversa. Ma l’occasione più evidente per il Lornano Badesse matura al 75’: rilancio di Mandorlini, sfera raccolta da Pecchi per Vidal e da lui a Mazzi, che si vede respingere la conclusione dalla traversa. Finisce così zero a zero un match nel quale i padroni di casa hanno esercitato il loro predominio senza però ottenere il massimo.