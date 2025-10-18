Il Sanpa sfida la capolista
Eccellenza Match da brividi fuori casa contro la Fratta. Il Russi cerca continuità
Si giocano domani, alle 15.30, le gare dell’ottava giornata di andata nel campionato di Eccellenza.
Massa Lombarda-Mesola. Sulla carta la formazione di mister Bamonte, annunciata in grande forma, ha la possibilità di allungare. I bianconeri, reduci da 4 vittorie consecutive, l’ultima delle quali ad effetto (5-1 a Sant’Agostino), sono al 4° posto con 13 punti, a -2 dalla ‘strana’ coppia di testa formata da Spal e Fratta Terme. Gli ospiti invece, arrancano al quartultimo posto con 5 punti, ma soprattutto con 15 reti incassate (peggior difesa del girone B).
Fratta Terme-Sanpaimola. Nella tana della capolista. È la sfida di cartello per la formazione di San Patrizio che, dopo un avvio da dimenticare (2 ko di fila) ha infilato una serie, ancora aperta, di 5 risultati utili consecutivi. I termali dal canto loro si sono ritrovati in vetta un po’ meriti propri, ma anche per qualche disgrazia altrui.
Russi-Sampierana. I falchetti, undicesimi con 9 punti all’attivo, provano ad entrare definitivamente nel vivo del campionato. A pesare in questo avvio di stagione, sono le due sconfitte interne incassate contro Sant’Agostino e Sanpaimola. Nelle ultime 3 uscite, gli arancioni sono comunque rimessi in carreggiata, raggranellando 5 punti. Il match del ‘Bucci’ è anche una buona occasione per scavalcare la Sampierana, decima con 11 punti e dotata del miglior attacco del girone con 13 reti, ma con un solo pareggio nelle ultime 3 uscite.
Santarcangelo-Faenza. È uno scontro diretto per uscire dalla scomoda zona playout. Con 6 punti, il Faenza (13°) c’è dentro, ma, con un successo, potrebbe scavalcare i riminesi (dodicesimi con 8 punti) e lasciare a loro il cerino. I manfredi, reduci da due ko consecutivi, devono soprattutto sbloccarsi in fase realizzativa, avendo segnato solo 4 reti. Anche i padroni di casa non se la passano troppo bene.
Cava Ronco-Solarolo. È apparentemente un turno proibitivo quello che attende la squadra biancorossa, terzultima a quota 4 e ancora senza vittorie. I forlivesi padroni di casa, partiti con qualche ambizione in chiave promozione, sono al 4° posto con 13 punti e hanno perso contro Castenaso e Spal, formazioni che stanno davanti in classifica. Il Solarolo è comunque reduce da 3 pareggi consecutivi.
Sugli altri campi: Medicina-Sant’Agostino (oggi alle 15); Castenaso-Mezzolara, Comacchiese-Pietracuta, Osteria Grande-Spal. La classifica marcatori: 6 reti Ndiaye (Fratta Terme); 5 Montesi (Sampierana); 3 Amaducci (Medicina), Brigliadori (Russi), Carbonaro (Spal), Carlini (Sampierana), Coli (Massa Lombarda), P. Lanzoni (Medicina), Rako (Mesola), Stucchi (Solarolo).
