Il Sanpa sfida la capolista

Si giocano domani, alle 15.30, le gare dell’ottava giornata di andata nel campionato di Eccellenza.

Massa Lombarda-Mesola. Sulla carta la formazione di mister Bamonte, annunciata in grande forma, ha la possibilità di allungare. I bianconeri, reduci da 4 vittorie consecutive, l’ultima delle quali ad effetto (5-1 a Sant’Agostino), sono al 4° posto con 13 punti, a -2 dalla ‘strana’ coppia di testa formata da Spal e Fratta Terme. Gli ospiti invece, arrancano al quartultimo posto con 5 punti, ma soprattutto con 15 reti incassate (peggior difesa del girone B).

Fratta Terme-Sanpaimola. Nella tana della capolista. È la sfida di cartello per la formazione di San Patrizio che, dopo un avvio da dimenticare (2 ko di fila) ha infilato una serie, ancora aperta, di 5 risultati utili consecutivi. I termali dal canto loro si sono ritrovati in vetta un po’ meriti propri, ma anche per qualche disgrazia altrui.

Russi-Sampierana. I falchetti, undicesimi con 9 punti all’attivo, provano ad entrare definitivamente nel vivo del campionato. A pesare in questo avvio di stagione, sono le due sconfitte interne incassate contro Sant’Agostino e Sanpaimola. Nelle ultime 3 uscite, gli arancioni sono comunque rimessi in carreggiata, raggranellando 5 punti. Il match del ‘Bucci’ è anche una buona occasione per scavalcare la Sampierana, decima con 11 punti e dotata del miglior attacco del girone con 13 reti, ma con un solo pareggio nelle ultime 3 uscite.

Santarcangelo-Faenza. È uno scontro diretto per uscire dalla scomoda zona playout. Con 6 punti, il Faenza (13°) c’è dentro, ma, con un successo, potrebbe scavalcare i riminesi (dodicesimi con 8 punti) e lasciare a loro il cerino. I manfredi, reduci da due ko consecutivi, devono soprattutto sbloccarsi in fase realizzativa, avendo segnato solo 4 reti. Anche i padroni di casa non se la passano troppo bene.

Cava Ronco-Solarolo. È apparentemente un turno proibitivo quello che attende la squadra biancorossa, terzultima a quota 4 e ancora senza vittorie. I forlivesi padroni di casa, partiti con qualche ambizione in chiave promozione, sono al 4° posto con 13 punti e hanno perso contro Castenaso e Spal, formazioni che stanno davanti in classifica. Il Solarolo è comunque reduce da 3 pareggi consecutivi.

Sugli altri campi: Medicina-Sant’Agostino (oggi alle 15); Castenaso-Mezzolara, Comacchiese-Pietracuta, Osteria Grande-Spal. La classifica marcatori: 6 reti Ndiaye (Fratta Terme); 5 Montesi (Sampierana); 3 Amaducci (Medicina), Brigliadori (Russi), Carbonaro (Spal), Carlini (Sampierana), Coli (Massa Lombarda), P. Lanzoni (Medicina), Rako (Mesola), Stucchi (Solarolo).