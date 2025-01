Il Sansepolcro non sbaglia. Armillei resta al comando

CANNARA

SANSEPOLCRO

CANNARA: Stefanelli, Cardoni (51’ Ismailji), Ricci, Bolletta (88’ Vinti), Subbicini, Roselli, Vitaloni (60’ Della Vedova), Montero, El.Bertaina, Ferrario (83’ Camilletti), Schvindt. All. Ortolani.

SANSEPOLCRO: Vassallo, Carbonaro, Merciari, Gorini, Tersini, Lorenzoni, Brizzi (57’ Bruschi), Gennaioli (88’ Corsini), Bartoccini (85’ Petricci), Pasquali (79’ Barculli), Mariotti (60’ Quadroni). All. Armillei.

Arbitro: Augello di Agrigento.

Reti: 14’ El.Bertaina, 33’ Pasquali, 36’ Tersini.

NOTE: Spettatori 300 circa. Recuperi: pt 2’, st 5’. Ammoniti: Bolletta, Schvindt, Merciari.

CANNARA - Il Sansepolcro non si ferma più. Dopo aver vinto all’andata e in finale di Coppa, i biturgensi battono il Cannara anche allo Spoletini. Lo scontro diretto si chiude sul 2-1 per la compagine di Armillei che trionfa da ex. Una vittoria che alimenta le proteste dei cannaresi per il 2-1 di Tersini sul quale i rossoblù chiedono il fallo di mano. Prima occasione di marca ospite al 12’ cross di Bartoccini, Brizzi calcia al volo palla deviata in angolo da un difensore cannarese, proteste bianconere per un presunto tocco con la mano, ma il direttore di gara concede il calcio d’angolo. Passano due minuti ed ecco la prima svolta del match: 14’ Elian Bertaina lancia Schvindt, cross al centro per l’accorrente Vitaloni, conclusione che Vassallo respinge come può, e sulla ribattuta è prontissimo Bertaina che insacca. Il Sansepolcro pareggia subito con Pasquali che approfitta al meglio dell’assist di Gorini al minuto 33. A mettere la freccia è Tersini al 36’ sull’angolo di Gorini fra le proteste dei cannaresi che chiedono un tocco di mano del difensore. L’arbitro Augello di Agrigento dà un’occhiata all’assistente Diletta Roccaforte e convalida la rete che lancia la capolista a più 5 sul Cannara. Restano 2 invece le lunghezze di vantaggio sulla Narnese seconda in classifica.

Nicola Agostini