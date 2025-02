Il Sansepolcro si ferma dopo dieci giornate

ATLETICO BMG1SANSEPOLCRO0

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Boninsegni, Fapperdue, Canalicchio; Chiaverini, Gatti, Guazzaroni,(48’st Mengoni), Proietti, Paciotti,(40’st Ciucci); Colombi, Carrello,(19’st Cuccioletta),(52’st Martellini). A disp.: Santini, Angeli, Rossi, Rinalducci, Lucaroni. All. Farsi.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo (33’st Mariangioli); Del Siena, Andreani, Lorenzoni, Merciari,(33’st Quadroni); Bruschi, Gorini,(19’st Brizzi), Gennaioli; Pasquali, (10’st Barculli), Bartoccini, Valori,(19’st Mariotti). A disp.: Petricci, Corsini, Carbonaro, Innocentini. All. Armillei.

Arbitro: Apuzzo di Terni (Mariani-Nardoni)

Rete: 23’pt Colombi (rig.)

Note: espulso al 52’st l’allenatore Farsi per proteste. Ammoniti: 14’pt Gorini, 46’pt Bruschi, (S), 40’pt Paciotti, (AB). Recupero: pt 1’ st 10’.

MASSA MARTANA – L’Atletico Bmg piazza l’impresa di giornata battendo il Sansepolcro capolista. Decide un rigore di Colombi al 23’ che ridà ossigeno alla classifica della Bmg e ferma la corsa dell’Armillei band che sabato aveva esultato per il pari tra Cannara e Narnese che consente ai bianconeri di conservare il primo posto con solo due lunghezze di vantaggio proprio sul Cannara.

La cura Farsi, tornato al timone della Bmg per la seconda giornata di fila, sembra iniziare a dare i suoi frutti. La compagine di casa torna a vincere dopo quattro turni di digiuno e si porta a 4 lunghezze dalla zona playout.

Il Sansepolcro invece conosce la sconfitta dopo 10 giornate e vede avvicinarsi le inseguitrici. La squadra di Armillei in avvio prova subito a incanalare la gara sui binari giusti ma Battistelli fa sempre buona guardia.

La svolta arriva, come detto, al 23’ quando Colombi è freddo dagli undici metri. Il terreno di gioco di Marcellano, reso pesante dalla pioggia, non agevola le manovre dei biturgensi che si trovano di fronte una Bmg decisa a portare a casa una vittoria fondamentale. Finisce così con il successo di misura di Fapperdue e compagni. Per il Sansepolcro il mese decisivo inizia con una sconfitta, considerando anche il doppio impegno di Coppa Italia con l’Urbania il 12 e 19 febbraio, l’andata allo stadio Buitoni.

Nicola Agostini