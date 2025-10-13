Il Sansepolcro si illude con Belli. Il Prato rimonta e vince in due minuti

Prato 2 Sansepolcro 1

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa (dal 59’ Drapelli); Cesari (dal 77’ Limberti), Cela, Atzeni (dal 53’ Rinaldini), Zanon (dal 53’ D’Orsi); Greselin; Gioè, Rossetti (dal 91’ Boccardi). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Verde, Mencagli. All. Venturi. Sansepolcro (4-3-3); Bambara; Omohonria, Fumanti, Borgo, Andreani (dall’82’ Salis); Massai, Gennaioli (dal 91’ Fabozzi), Alagia (dall’85’ Brizzi); Barculli (dal 68’ Cerbella), Bocci, Belli. A disposizione Ermini, Mentirai, Innocentini, Petricci, Pieracci. All. Ciampelli. Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti Botto di Genova e Gentilezza di Civitavecchia. Marcatori: Belli al 49’, Rossetti al 79’ e all’81’. Note: Circa 2000 spettatori. Ammoniti Cesari, Atzeni, Andreani, Rinaldini, Fumanti. Recupero 2’ pt, 5’ st. di Francesco Bocchini

PRATO Ormai il Prato ci ha preso gusto a vincere in rimonta. Dopo Poggibonsi e Aquila Montevarchi, a farne le spese è il Vivi Altotevere Sansepolcro, che si arrende 2-1 in un Lungobisenzio soldout. Sotto a causa del gol di Belli, i biancazzurri ribaltano la situazione nel giro di due minuti, fra il 79’ e l’81’, con la doppietta di Rossetti.

Venendo alla cronaca, dopo nemmeno un minuto ci prova Rossetti in girata, palla fuori. Stesso destino per il destro del compagno di reparto Gioè. Prato di nuovo pericoloso al 6’: sugli sviluppi di un angolo, Zanon calcia da fuori e la sua conclusione viene deviata sul fondo da Cela.

Il gol dei padroni di casa sembra nell’aria e invece con il passare del tempo esce fuori la formazione ospite, che al 20’ conclude per la prima volta verso la porta avversaria con Borgo, il cui tentativo non inquadra la porta. Il primo tempo prosegue senza grossi sussulti e va in archivio a reti bianche.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i locali, che al 49’ incassano lo 0-1: Barculli ubriaca di finte Zanon e poi centra il palo, ma sul prosieguo dell’azione la retroguardia di casa non è reattiva e Belli trafigge Fantoni. Il Prato accusa il colpo e un minuto più tardi Omohonria calcia sull’esterno della rete. Al 58’ servono invece i guantoni di Fantoni per negare a Bocci il raddoppio.

Nel frattempo, Venturi corre ai ripari inserendo D’Orsi, Rinaldini e Drapelli. E’ proprio quest’ultimo a impegnare di testa Bambara al 67’.

I lanieri fanno una fatica tremenda a trovare varchi e sembrano quasi svuotati. Servirebbe un episodio ed è quello che si verifica al 79’: il cross di D’Orsi viene deviato da Gioè sulla traversa, ma sul tap-in è lesto Rossetti a depositare in rete.

Trascorrono meno di due minuti e incredibilmente l’ex Livorno fa anche 2-1, approfittando di un rimpallo fortunoso in area.

Il Sansepolcro non molla: all’88’ è fondamentale un disimpegno di Risaliti sull’azione personale di Bocci, mentre al 90’ la punizione di Belli sbatte sul palo esterno. I lanieri stringono i denti e strappano una vittoria a un certo punto insperata.